Český vládny špeciál priviezol do Prahy občanov evakuovaných z Izraela

Praha 17. júna (TASR) - Český vládny špeciál s 66 ľuďmi pristál v utorok skoro ráno v Prahe. Česko ním z Izraela evakuovalo svojich občanov, oznámila na platforme X česká ministerka obrany Jana Černochová, píše TASR.



„Evakuačný let armády ČR, ktorý sme vypravili na pomoc Čechom v Izraeli, práve úspešne pristál na kbelskom letisku (Letisko Praha-Kbely, pozn. TASR). Domov sme priviezli celkom 66 osôb. Mám radosť, že sú všetci v poriadku,“ napísala Černochová a poďakovala ako armáde, tak aj českému ministerstvu zahraničných vecí, vďaka ktorým evakuácia prebehla.



Lietadlo priviezlo Čechov, ktorí sa rozhodli opustiť Izrael z dôvodu prebiehajúceho konfliktu s Iránom. Pre boje bol uzavretý izraelský vzdušný priestor, pričom dopravcovia od piatku rušia spojenia medzi Prahou a Tel-Avivom, približuje portál Novinky.cz.



Niekoľko českých občanov využilo aj ponuku Slovenska a rozhodli sa cestovať slovenským vládnym špeciálom z Jordánska do Bratislavy. V pondelok večer tak priletelo na palube slovenského vládneho špeciálu 14 Čechov. Ďalších 11 by malo byť v evakuačnom lete, ktorý SR vypraví v utorok.



Izrael začal v noci na piatok útočiť na Irán, ktorý v údery opätuje. Tel Aviv tvrdí, že pri útokoch v Iráne zasiahol tamojšie vojenské a jadrové zariadenia a zabil niekoľkých vysokopostavených vojenských predstaviteľov a jadrových vedcov. Izrael svoje útoky odôvodňuje snahou zabrániť Teheránu vyvinúť jadrovú zbraň.



Útoky si vyžiadali už vyše 240 prevažne civilných obetí na životoch, z toho väčšinu v Iráne, no vyše dve desiatky aj v Izraeli.