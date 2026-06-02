Český vojak je po návrate z Konga preventívne izolovaný
Vojak je umiestnený v armádnom Centre biologickej ochrany v obci Těchonín v Pardubickom kraji od 22. mája.
Autor TASR
Praha 2. júna (TASR) - Český vojak, ktorý pôsobil v Konžskej demokratickej republike (KDR) na mierovej pozorovacej misii OSN, skončil po návrate do ČR v preventívnej izolácii. Dôvodom je vírus eboly, ktorý sa v KDR aktuálne šíri. V utorok na to upozornil český Deník N. Podľa Zdenky Sobarňa Košvancovej z Generálneho štábu Armády ČR nemá český vojak žiadne príznaky a ani sa priamo s nakazenými nestretol, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Vojak je podľa denníka umiestnený v armádnom Centre biologickej ochrany v obci Těchonín v Pardubickom kraji od 22. mája. „Vojak od začiatku nevykazoval a nevykazuje vôbec žiadne príznaky a dokonca, čo vieme, ani nebol v styku s nikým, kto by bol nakazený. Prvé príznaky sa objavia medzi siedmym až desiatym dňom a on žiadne príznaky nevykazuje. Takže predpokladám, že v priebehu niekoľkých dní by mohol byť prepustený,“ povedala vo vysielaní stanice ČT24 Sobarňa Košvancová.
Podotkla, že umiestnenie do centra v Těchoníne je štandardným krokom, pretože po návrate zo zahraničnej misie tam zamieri väčšina vojakov. V zariadení absolvujú základné zdravotnícke vyšetrenie či základný psychologický pohovor.
Krátko pred jeho príchodom prijala Fakultná nemocnica Bulovka v Prahe amerického lekára, ktorý v Afrike prišiel do kontaktu s nakazenými. Nevykazoval síce žiadne príznaky ochorenia, patrí však do skupiny zdravotníkov, z ktorých sa jeden ebolou nakazil. Podľa českého ministerstva zdravotníctva muž nepredstavuje riziko, je však potrebné, aby zostal v nemocnici aspoň tri týždne na pozorovaní.
Najnovšia epidémia eboly vypukla v KDR v polovici mája v provincii Ituri. Odvtedy sa vírus rozšíril do ďalších dvoch provincií a susednej Ugandy. V oblasti sa šíri variant vírusu Bundibugyo, ktorý má síce menšiu smrtnosť, avšak zatiaľ naň neexistuje schválená vakcína ani špecifická liečba.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
