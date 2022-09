Český zväz priemyslu požaduje kurzarbeit, vláda chystá prvé kroky

Praha 13. septembra (TASR) - Je nutné nastaviť funkčný kurzarbeit, ktorý krátkodobo firmám pomôže prekonať krízové obdobie. Uviedol to prezident Zväzu priemyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák po utorkovom rokovaní Rady hospodárskej a sociálnej dohody, tzv. tripartity, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Očakávam, že sa konečne naplní a pohne kurzarbeit," povedal Hanák. Český minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka potvrdil, že vláda v tejto otázke pripravuje prvé kroky.



Zástupcovia zamestnávateľov chcú od vlády efektívnu a rýchlu pomoc. "Firmy sa snažia urobiť maximum opatrení, aby sa nedostali do straty," uviedol Hanák s tým, že ak už podniky začínajú obmedzovať investície či prevádzku, nie je to dobrý signál.



Podľa prezidenta zväzu je tiež kľúčové, aby štát zaistil dostatok elektriny a plynu pre firmy. Ocenil rokovanie ministra priemyslu a obchodu Jozefa Síkelu v Bruseli. "Verím, že Rada EÚ, ktorá bude zasadať, prijme odporúčania, ktoré predložilo české predsedníctvo," dodal Hanák.



Jurečka potvrdil, že vláda v stredu (14. 9.) sfinalizuje podporu s cenami energií pre veľké firmy. V utorok rozhodla o zastropovaní cien elektriny a plynu pre maloodberateľov.



V tejto súvislosti vládu kritizoval predseda odborárov Jozef Středula. Uviedol, že zástupcov odborov kabinet nepozval na rokovanie o stanovení stropu na ceny energií. "Odbory neboli v žiadnej fáze prípravy komunikované. Považujem to za zlé," povedal Středula.



Okrem energií hovorili zástupcovia jednotlivých strán tripartity aj o návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023. Ten počíta s deficitom 270 miliárd českých korún. Návrh bol však pripravený ešte pred schválením stropu na ceny energií a iných opatrení, preto sa jeho podoba bude meniť.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)