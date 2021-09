Českých horolezcov uviaznutých na hore Rakapoši zachránil vrtuľník

Islamabad/Praha 15. septembra (TASR) - Dvoch českých horolezcov, ktorí v nedeľu spolu s miestnym sprievodcom uviazli na 7788-metrovej hore Rakapoši v Pakistane, previezol v stredu ráno do bezpečia vrtuľník pakistanskej armády. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz s odvolaním sa na miestne úrady a samotných horolezcov.



Ich záchranu od nedele komplikovalo nepriaznivé veterné počasie a vysoká nadmorská výška dosahujúca zhruba 6900 metrov.



"Pakistanská armáda zachránila všetkých troch uviaznutých horolezcov a odviezla ich do (mesta) Gilgit," napísali na Twitteri úrady v údolí Nangár.



Obaja Česi Jakub Vlček a Petr Macek sú podľa iDNES.cz v dobrom zdravotnom stave a čakajú na vyšetrenie. Úspešnú záchrannú operáciu potvrdil na Facebooku aj samotný Vlček.



Pakistanská armáda už v utorok doručila skupine potraviny, vodu, lieky a laná, vďaka čomu mohli horolezci začať zostup do nižšej výšky, kam im mal ísť naproti tím záchranárov.



Prvý utorkový pokus o ich naloženie do záchranárskeho vrtuľníka bol neúspešný. Podarilo sa to až v stredu ráno.



Trojica horolezcov už v piatok úspešne zdolala 7788 metrov vysoký, veľmi ťažko dostupný vrchol v piatok, a začala zostupovať do tábora, pričom sa však dostala do ťažkostí. Podľa miestnej horskej služby horolezci zrejme uviazli na novej nevyskúšanej trase.



Hora Rakapoši, nachádzajúca sa v pohorí Karakoram, je 27. najvyššou horou sveta. Medzi horolezcami je považovaná za jeden z najťažšie zdolateľných vrcholov, keďže zo základného tábora na vrchol je potrebné prekonať 5000 výškových metrov. Úrady pakistanskej provincie Gilgit-Baltistán tvrdia, že českí horolezci išli na výstup bez povolenia.