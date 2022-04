Českým historickým mestom roka sú Boskovice

Praha 14. apríla (TASR) - Českým historickým mestom roku 2021 sa stali Boskovice z Juhomoravského kraja. Cena je odmenou za najlepšie využitie peňazí na obnovu pamiatok z programu ministerstva kultúry, informovala vo štvrtok stanica ČT24.



Ocenenie spojené s odmenou milión korún (približne 41.000 eur) na ďalšiu starostlivosť o pamiatky prevzal na pražskom Žofíne boskovický starosta Jaroslav Dohnálek.



"Je to pre nás darček k narodeninám. Boskovice tento rok oslavujú 800 rokov od prvej písomnej zmienky. My už dlho historickým mestom sme, ale teraz už na to máme potvrdenie," okomentoval výsledok súťaže Dohnálek.



Boskovice vlani opravili z dotácií programu regenerácie na svojom území tri kultúrne pamiatky - okrem iného židovský dom s rituálnymi kúpeľmi, kde sa obnovovala fasáda.



Na hrade sa reštauroval drevený rumpál pri studni. Podľa boskovického kastelána Milana Vaněrku ide o jeden z dvoch zachovaných šliapacích rumpálov v republike; podobný je ešte na hrade Karlštejn. Boskovické šliapacie koleso pochádza približne z roku 1671.



Mestská pamiatková zóna Boskovice bola vyhlásená v roku 1990 a skladá sa z troch relatívne samostatných celkov - mesta v hradbách, zámockého areálu a bývalej židovskej štvrti. Zaujíma tak takmer celú plochu historickej časti mesta.



Zahŕňa 37 nehnuteľných kultúrnych pamiatok, z ktorých najvýznamnejšími sú hrad, zámok, zámocký skleník, Kostol svätého Jakuba staršieho, radnica, synagóga, židovský cintorín a rezidencie.



Na celom území Boskovíc je 53 nehnuteľných kultúrnych pamiatok. V celom Česku je unikátny súbor stavieb bývalého židovského geta, ktoré je po gete v Třebíči najzachovanejšou charakteristickou zástavbou tohto typu v krajine.



Program na obnovu pamiatok vlani poskytol vyše 160 miliónov korún (6,5 milióna eur) podobne ako v prvom pandemickom roku 2020. Tento rok však má k dispozícii podľa zástupcov ministerstva kultúry len 112 miliónov korún (4,6 milióna eur).



Súťaž o titul historického mesta roku organizuje Združenie historických sídiel Čiech, Moravy a Sliezska, ako aj ministerstvo kultúry a ministerstvo pre miestny rozvoj, ktoré oceňujú najlepšie uplatnenie dotácií z Programu regenerácie mestských pamiatkových rezervácií a zón.