Českým nemocniciam dochádzajú zásoby lieku na liečbu koronavírusu

Praha 28. septembra (TASR) - Nemocniciam v Českej republike dochádzajú zásoby lieku remdezivir, ktorý sa podáva pacientom s ťažkým priebehom respiračného ochorenia COVID-19 spôsobeného novým druhom koronavírusu. Upozornila na to česká Sekcia nemocničných lekárnikov, informoval v pondelok spravodajský server iROZHLAS.cz.



Lekári zásoby lieku spotrebujú v priebehu budúceho týždňa, uviedol vedúci lekár Kliniky anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny pražskej Všeobecnej fakultnej nemocnice Martin Balík. Dodávateľ lieku remdezivir pre Česko tvrdí, že problém je spôsobený rastúcim dopytom.



"Existujúci objem remdeziviru, ktorý v Česku máme, bude spotrebovaný budúci týždeň. Ide o značný problém, keďže liek je overený pre rýchlo sa rozvíjajúce formy koronavírusovej infekcie a pre pacientov, ktorí potrebujú byť napojení na kyslík," približuje Balík. Remdezivir je podľa neho jeden z mála antivirotických liekov, ktoré môžu lekári podať pacientovi s ochorením COVID-19.



Sekcia nemocničných lekárnikov zverejnila nové postupy pre použitie lieku v prípade, že jeho zásoby nebudú dostatočné. Remdezivir by mal byť podaný pacientovi, ktorý nie je pripojený na pľúcnu ventiláciu a zažíva príznaky ochorenia COVID-19 dlhšie ako päť dní.



Balík však zastáva názor, že remdezivir môže pomôcť aj tým pacientom, ktorí začnú pociťovať príznaky ochorenia do siedmych dní, čo je obvykle znakom ťažkej formy COVID-19.



Zásobovanie jednotlivých členských krajín Európskej únie liekom remdezivir má v kompetencii Európska komisia.



"Remdezivir sem (do Česka) pravidelne dovážame v zhruba 14-dňových intervaloch," uviedol Pavel Březina, riaditeľ českej pobočky americkej firmy Gilead Sciences, ktorá liek vyrába.



Firma ďalšiu dodávku lieku očakáva v priebehu tohto týždňa, avšak Březina upozornil, že "sľúbiť to v túto chvíľu nemôžem" a že dopyt po tomto lieku sa "dramaticky zvyšuje".



Orgány v Česku evidujú celkovo 64.597 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Počet aktívnych prípadov dosiahol v pondelok 32.723, pričom 802 osôb je hospitalizovaných.