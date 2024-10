Českým politikom sa zvýšia platy o 7%, ANO chce mimoriadnu schôdzu PSP

Praha 16. októbra (TASR) - Českým vrcholovým politikom či sudcom by od budúceho roka mali narásť platy o 6,9 percenta. Návrh ministra práce a sociálnych vecí Mariana Jurečku v stredu schválila vláda. Ten na základe rozhodnutia Ústavného súdu pôvodne navrhoval, aby platy stúpli o takmer 14 percent. Po kritike verejnosti, opozície či odborov však návrh upravil. Ministri sa zhodujú, že si platy určovať nechcú a mal by opäť platiť automatický systém ako v minulosti, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Zvyšok prostriedkov, ktoré sú podľa ministra dopravy Martina Kupku na zvýšenie platov v rozpočte vyčlenené, pôjde administratívnym pracovníkom v justícii. Tí nedávno pre nízke platy protestovali. "Pokladám túto cestu v smere pomoci tým, ktorí dlhodobo nemajú dostatočne vysoké platy, za veľmi rozumný krok," dodal.



Premiér Petr Fiala považuje za nesprávne, aby si politici určovali svoj plat. "Ja nechcem riešiť svoj plat. Je to chyba, že sme sa v ČR dostali do tejto situácie, a všetci, ktorí to spôsobili, si majú sypať popol na hlavu. Ja to nie som. Došlo k tomu tak, že sa zasahovalo do automatického mechanizmu, podľa ktorého boli nastavené platy sudcov, štátnych zástupcov aj ústavných činiteľov v súlade s rastom alebo poklesom priemernej mzdy," povedal Fiala. Podľa neho išlo o dobrý mechanizmus, ktorý sa však v minulosti narušil opakovaným zmrazovaním platov. "Ak si niekto myslí, že nám to robí radosť, tak nám to radosť rozhodne nerobí," zdôraznil.



Opozičné hnutie ANO už požiadalo o zvolanie mimoriadnej schôdze Poslaneckej snemovne, na ktorej sa chce zvyšovaním platov zaoberať. Šéf hnutia Andrej Babiš v pondelok avizoval, že predložil návrh na zmrazenie platov politikov na ďalších päť rokov.



Nastavením platov prezidenta, členov vlády, poslancov, senátorov, sudcov a ďalších funkcionárov sa politici museli znovu zaoberať po tom, ako Ústavný súd v máji zrušil zmenený koeficient na výpočet platov týchto činiteľov. Uviedol, že tohtoročné zníženie platov, ktoré spočívalo v trvalej zmene koeficientu, odporuje ústavnému poriadku.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)