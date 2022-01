Českým vtákom roka 2022 je zelienka obyčajná

Praha 5. januára (TASR) - Za vtáka roku 2022 vyhlásili českí ornitológovia zelienku obyčajnú. V priebehu uplynulých desiatich rokov zmizli v Česku dve tretiny týchto malých spevavcov. Môže za to choroba, ktorá postihuje nielen ich, ale aj ďalšie vtáky z čeľade pinkovitých, ako sú napríklad stehlíky.



Česká spoločnosť ornitologická (ČSO) to v utorok uviedla v tlačovej správe, z ktorej cituje server Českého rozhlasu. Udelenie titulu má podľa ČSO upozorniť na to, že vtáky, ktoré sa považujú za všadeprítomné, nemusia byť bežné navždy.



Titul vták roka udeľujú českí ornitológovia obvykle druhom, ktoré verejnosť pozná zo svojho okolia. Zelienku obyčajnú môžu ľudia vidieť po celý rok.



"Zelienka obýva otvorenú poľnohospodársku krajinu s poľami, sadmi a pásmami krovín, ale žije aj v ľudských sídlach vrátane najväčších miest, kde vyhľadáva záhrady a parky," uviedol riaditeľ ČSO Zdeněk Vermouzek.



Ľudia ju spoznajú okrem iného podľa jej hlasného zvonivého hlasu. "Pripomína zvonenie malého zvončeka, prípadne elektrického domového zvončeka," priblížil Vermouzek. V češtine má vták roka 2022 označenie zvonek zelený.



Počet zelienok obyčajných však v ostatných rokoch prudko klesá. "Za uplynulých desať rokov sme prišli o dve tretiny populácie zelienok. Hlavnou príčinou je vážna vtáčia choroba trichomonóza," vysvetlili českí ornitológovia. Z tohto dôvodu je zelienka jedným z najrýchlejšie ubúdajúcich vtáčích druhov.



Zmysluplná liečba voľne žijúcich vtákov s touto chorobou nie je podľa ornitológov možná. Nákaza nie je na človeka prenosná.