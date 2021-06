Cestovanie z a do Lisabonu je cez víkendy zakázané

Lisabon 17. júna (TASR) - Cestovanie do a z Lisabonu a jeho okolia bude nasledujúce víkendy zakázané, oznámila vo štvrtok portugalská vláda. Reaguje tak na prudký nárast nových prípadov ochorenia COVID-19 v regióne o obklopujúcim portugalské hlavné mesto, píše agentúra AP.



Zákaz platný pre oblasť, kde žije približne 2,8 milióna ľudí, vstúpi do platnosti v piatok o 15.00 h miestneho času a má spomaliť šírenie koronavírusu, spresnila hovorkyňa vlády Mariana Vieira da Silva.



"Sme si vedomí, že zákaz cestovania nie je jednoduchý a že toto ľudia nechcú, ale máme pocit, že je potrebné chrániť zvyšok krajiny," povedala na tlačovej konferencii.



Tieto obmedzenia sú časovo neohraničené a budú sa pravidelne prehodnocovať. Výnimku zo zákazu majú odlety z lisabonského letiska a tiež cesty súvisiace so zamestnaním. Polícia bude cestujúcich kontrolovať na stanovištiach.



Portugalsko čelí skokovému nárastu nových denných prípadov nákazy, aký naposledy zažívalo vo februári. Úrady hlásili, že 804 z 1233 nových prípadov zistených za 24 hodín bolo práve v metropolitnej oblasti Lisabonu. Odborníci sú presvedčení, že v okolí Lisabonu prebieha komunitné šírenie vysoko nákazlivého variantu delta (indického).



Oblasť tento týždeň prekročila limit stanovený pre 14-dňovú incidenciu, ktorou je 240 infikovaných na 100.000 obyvateľov. Vo štvrtok dosahovala incidencia v Lisabone hodnotu 254. Celoštátna hodnota je 90 infikovaných na 100.000 obyvateľov.



Štátne nemocnice ešte nie sú preťažené, ale niektoré sa na to už pripravujú. Varovali, že môže nastať odklad bežných vyšetrení, ktoré boli už aj tak za uplynulých 15 mesiacov zanedbávané.



Lisabonská radnica vo štvrtok oznámila, že očkovacie centrá otvorí od 1. júla na sedem dní v týždni, aby sa urýchlila vakcinácia obyvateľov.



Úrady takisto vo štvrtok oznámili, že sa skráti obdobie medzi podaním dávok vakcíny od spoločnosti AstraZeneca z 12 na osem týždňov, pretože sa objavujú "znepokojujúce varianty" koronavírusu.



V Portugalsku s vyše desiatimi miliónmi obyvateľov doteraz zaočkovali prvou dávkou vakcín proti covidu 42 percent populácie, obe dávky dostalo 25 percent ľudí.