Cestovatelia, pozor: Pri Záhrebe budú kvôli koncertu obmedzenia

Bratislava 30. júna (TASR) - Slovenská polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v okolí chorvátskeho Záhrebu. Dôvodom je veľký koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu (5. 7.) pod holým nebom. Očakáva sa na ňom približne 500.000 návštevníkov. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.



„V dôsledku toho sa od niekoľkých dní pred podujatím, najmä v deň koncertu, očakáva zvýšená dopravná záťaž na diaľniciach A2, A3 a A4 smerujúcich do Záhrebu zo všetkých smerov,“ uviedol Hájek. Veľké dopravné kolóny sa môžu podľa policajtov vyskytnúť na juhu po diaľniciach A1 a A6, najmä na záhrebskom obchvate. Po skončení koncertu, v noci zo soboty na nedeľu (6. 7.), odporúčajú vyhnúť sa cestovaniu cez Záhreb, pretože sa očakávajú výrazné dopravné obmedzenia.



„V samotnom Záhrebe bude počas týchto dní zvýšená intenzita automobilovej a pešej dopravy, pričom môžu nastať dočasné obmedzenia a regulácie dopravy od 4. do 6. júla,“ priblížil Hájek. Polícia odporúča turistom, ktorí plánujú cestovať do Chorvátska alebo cez Záhreb na dovolenku, naplánovať si cestu s dostatočným predstihom, ideálne jeden alebo viac dní pred sobotou.