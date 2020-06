Cestovné obmedzenia pripravili Grécko o takmer všetky príjmy z turizmu

Atény 22. júna (TASR - Cestovné obmedzenia a blokády spojené s pandémiou nového koronavírusu pripravili Grécko v apríli o takmer všetky príjmy z cestovného ruchu. Ukázali to v pondelok predbežné údaje centrálnej banky v Aténach.



Podľa rýchleho odhadu banky sa príjmy Grécka z turizmu v apríli 2020 prepadli o 98,7 % na 7 miliónov eur z 544 miliónov eur v rovnakom mesiaci minulého roka.



Tento pád príjmov v cestovnom ruchu bol spôsobený najmä strmým poklesom prílevu zahraničných návštevníkov o 96,2 % a tiež poklesom priemerných turistických výdavkov o 62,2 %, skonštatovala banka vo svojom vyhlásení.



Grécka ekonomika pritom vo veľkej miere závisí od cestovného ruchu, ktorý sa podieľa zhruba 20 % na ročnom hrubom domácom produkte (HDP) krajiny.



Na druhej strane, vďaka rýchlemu zavedeniu blokád v Grécku, už začiatkom marca, sa počet úmrtí na ochorenie COVID-19 podarilo udržať na nízkej úrovni. Grécko sa teraz znovu otvára návštevníkom zo zahraničia a vláda dúfa, že zachráni, čo sa ešte dá, z lukratívnej letnej turistickej sezóny.



Od 15. júna môžu zahraniční návštevníci prilietať do Atén a Solúnu. A od 1. júla sa obnovia priame medzinárodné lety aj na regionálne letiská v Grécku. Hotely v krajine sa mohli otvoriť už začiatkom tohto mesiaca, ale mnohé z nich túto možnosť nevyužili pre nedostatok rezervácií.



Za štyri mesiace do konca apríla 2020 klesli príjmy z cestovného ruchu v Grécku medziročne o 51,4 %, dodala banka.



V apríli vstúpilo do krajiny celkom 38.000 ľudí, čo predstavuje medziročný pokles o 96,2 %.