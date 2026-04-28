< sekcia Zahraničie
Cestovný ruch na Kube pre blokádu USA prudko klesá
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Havana 28. apríla (TASR) - Turistické cesty na Kubu sa od začiatku roka znížili takmer o polovicu kvôli americkej palivovej blokáde ostrova a súvisiacemu pozastaveniu medzinárodných letov. Vplýva to z údajov štatistického úradu ONEI v Havane, píše TASR podľa agentúry AFP.
Kubánsky cestovný ruch je zvyčajne druhým najväčším zdrojom cudzej meny a zamestnáva viac ako 300.000 ľudí. Od januára do marca zavítalo na ostrov 298.057 zahraničných návštevníkov, čo je o 48 percent menej ako v rovnakom období roku 2025, ukazujú údaje ONEI.
V marci došlo k rekordnému poklesu na iba 35.561 zahraničných turistov. Návštevy z Kanady boli o 54,2 percenta nižšie a ruských turistov prišlo o 37,5 percenta menej ako v minulosti. Počet turistov z kubánskej komunity žijúcej v zahraničí, prevažne v Spojených štátoch, klesol o takmer 43 percenta.
Cestovný ruch na Kube posilnilo mierne diplomatické zblíženie Havany s bývalým americkým prezidentom Barackom Obamom. Po pandémii Covid-19 sa situácia začala zlepšovať, ale prísnejšie sankcie USA počas vlády Donalda Trumpa znížili ešte pred zavedením palivovej blokády cestovný ruch o takmer 18 percent. Nedostatok paliva následne prinútil niekoľko medzinárodných leteckých spoločností lety na ostrov dočasne pozastaviť.
