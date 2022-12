Cestu do USA potvrdil Biely dom aj samotný Zelenskyj

Washington 21. decembra (TASR) — Biely dom potvrdil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu (21. 12.) pricestuje na návštevu Washingtonu. Bude to jeho prvá cesta do zahraničia od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z 24. februára.



Samotný Zelenskyj v stredu ráno na Twitteri oznámil, že cestuje do USA.



"Cestujem do USA s cieľom posilniť odolnosť a obranyschopnosť Ukrajiny. Konkrétne budem diskutovať o spolupráci medzi Ukrajinou a USA. Budem mať prejav v Kongrese a viacero bilaterálnych stretnutí," napísal Zelenskyj.



"(Zelenského) návšteva zdôrazní neochvejný záväzok Spojených štátov podporovať Ukrajinu prostredníctvom poskytovania ekonomickej, humanitárnej a vojenskej pomoci tak dlho, ako to bude potrebné," uviedla v utorok večer miestneho času hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierrová, ktorú citovala agentúra AP.



Zelenskyj sa v Bielom dome stretne s americkým prezidentom Joeom Bidenom a pri tejto príležitosti bude oznámený "významný nový balík bezpečnostnej pomoci", avizovala hovorkyňa.



Nemenovaný predstaviteľ americkej administratívy podľa AFP v tejto súvislosti potvrdil, že súčasťou balíka bude aj protivzdušný raketový systém Patriot.



Hovorkyňa Bieleho domu vyzdvihla aj Zelenského plánovaný prejav v americkom Kongrese, ktorý bude podľa nej znakom "silnej, nadstraníckej podpory pre Ukrajinu".