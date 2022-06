Cestujete do Španielska? Pri vstupe už nie je povinný covid pas

Madrid 3. júna (TASR) - Cestujúci prichádzajúci do Španielska z krajín Európskej únie alebo schengenského priestoru už nebudú musieť predkladať dôkaz o zaočkovaní proti koronavírusu, o nedávnom prekonaní ochorenia COVID-19 ani negatívny výsledok testu. Španielska vláda to oznámila vo štvrtok. Informácie priniesla v piatok tlačová agentúra DPA.



Pre cestujúcich prichádzajúcich z krajín mimo EÚ alebo mimo schengenskej zóny sú spomínané požiadavky stále v platnosti.



Ministerstvo zdravotníctva v Madride ako dôvody rozhodnutia uvoľniť pravidlá uviedlo "zlepšenie epidemiologickej situácie" v Španielsku a ostatných európskych krajinách, ako aj vysokú mieru zaočkovanosti španielskych obyvateľov.



Sedemdňová incidencia nových prípadov nákazy koronavírusom u ľudí vo veku nad 60 rokov je podľa ministerstva 282.



Mladší ľudia už nejaký čas nie sú povinní testovať sa na koronavírus alebo ísť do karantény a situácia v nemocniciach sa upokojila. Nosenie rúšok či respirátorov zostáva povinné v Španielsku len vo verejnej doprave, v opatrovateľských domovoch pre seniorov a zariadeniach zdravotnej starostlivosti.