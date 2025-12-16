< sekcia Zahraničie
Cestujete do Talianska? Niektoré letiská budú štrajkovať
Štrajková akcia sa dotkne prevádzkovateľov leteckej dopravy, zamestnancov pozemných služieb i zamestnancov viacerých leteckých a servisných spoločností.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 16. decembra (TASR) - V Taliansku sa v stredu (17. 12.) uskutoční štrajk v leteckej doprave. Štrajk je plánovaný v čase od 13.00 do 17.00 h a môže ovplyvniť prevádzku leteckej dopravy na viacerých letiskách v krajine. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na to upozornilo na webe.
Štrajková akcia sa dotkne prevádzkovateľov leteckej dopravy, zamestnancov pozemných služieb i zamestnancov viacerých leteckých a servisných spoločností. „Medzi dotknuté spoločnosti patria najmä ITA Airways, Vueling, Air France, KLM a Assohandlers,“ spresnil rezort.
Cestujúcim odporúča priebežne sledovať informácie poskytované leteckou spoločnosťou, overovať si aktuálny stav letov pred cestou na letisko a počítať s možnými meškaniami alebo zmenami letov.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978.
Štrajková akcia sa dotkne prevádzkovateľov leteckej dopravy, zamestnancov pozemných služieb i zamestnancov viacerých leteckých a servisných spoločností. „Medzi dotknuté spoločnosti patria najmä ITA Airways, Vueling, Air France, KLM a Assohandlers,“ spresnil rezort.
Cestujúcim odporúča priebežne sledovať informácie poskytované leteckou spoločnosťou, overovať si aktuálny stav letov pred cestou na letisko a počítať s možnými meškaniami alebo zmenami letov.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978.