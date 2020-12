Cestujúci musia mať pred príchodom do Kanady negatívny test na COVID

Toronto 31. decembra (TASR) - Kanadská vláda v stredu oznámila, že cestujúci musia mať negatívny test na ochorenie COVID-19 vykonaný najviac tri pred príchodom do krajiny.



Podľa agentúry AP minister pre medzivládne záležitosti Dominic LeBlanc uviedol, že opatrenie bude zavedené v najbližších dňoch.



Kanada momentálne vyžaduje, aby osoby vstupujúce do krajiny podstúpili domácu karanténu na 14 dní.



Kanadské úrady verejného zdravotníctva 26. decembra potvrdili prvé dva prípady nákazy novým, rýchlo sa šíriacim variantom koronavírusu, ktorý sa považuje za veľmi infekčný a po prvý raz sa objavil v Británii.



Po tom, ako sa v Británii objavil nový variant koronavírusu SARS-CoV-2, Kanada až do 6. januára pozastavila všetky lety zo Spojeného kráľovstva.