Cestujúci prechádzajúci cez Slovinsko budú musieť predložiť covidpas

Ľubľana 20. augusta (TASR) - Cestujúci prechádzajúci cez Slovinsko sa nemusia preukazovať covidovým certifikátom len do 29. augusta, rozhodla v piatok vláda v Ľubľane. Predĺžila tým svoje predchádzajúce rozhodnutie, týkajúce sa pasažierov prechádzajúcich cez krajinu, o týždeň. Informáciu priniesla slovinská tlačová agentúra STA.



Pre vstup do Slovinska bez povinnosti ísť do desaťdňovej karantény naďalej platí povinnosť predložiť potvrdenie o zaočkovaní, otestovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19.



Výnimku z karantény majú tranzitujúci pasažieri, dopravcovia v medzinárodnej preprave, deti do 15 rokov, majitelia nehnuteľnosti na oboch stranách hranice a ľudia, ktorí denne prekračujú hranicu kvôli práci.



Cestujúci musí na dôkaz, že sa ho výnimka týka, predložiť dokument potvrdzujúci tento jeho štatút policajtom na hranici, inak mu nariadia karanténu.



Ak cudzinec nemá trvalý pobyt v Slovinsku, umožnia mu vstup do krajiny, len ak jednoznačne dokáže, že má kde tráviť karanténu, oznámila slovinská vláda po zasadnutí.