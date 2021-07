Cestujúci sú spokojnejší s novým berlínskym letiskom než s Tegelom

Berlín 31. júla (TASR) - Cestujúci sú spokojnejší s novým nemeckým letiskom Berlín-Brandenbursko v porovnaní so starým berlínskym letiskom Tegel. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si objednali prevádzkovatelia tohto nového vzdušného prístavu.



Letisko počas prvých mesiacov svojej prevádzky dostalo od pasažierov priemerné hodnotenie 1,9 bodu v porovnaní s hodnotením 3,4 bodu pre Tegel počas posledného plného roku jeho prevádzky, informovala v sobotu tlačová agentúra DPA. Jednotka na danej stupnici hodnotenia znamená najvyššiu spokojnosť.



To bolo ešte pred vypuknutím koronavírusovej pandémie, keď bolo letisko Tegel úplne preťažené a z dôvodu jeho bezprostredného uzavretia sa na ňom realizovali iba najnutnejšie investície.



"Cestujúci, ktorí už odlietali z letiska Berlín-Brandenbursko, sú s ním spokojní, pričom cestujú v pandemických podmienkach," uviedli prevádzkovatelia letiska.



Dobré hodnotenie získali sedadlá a voľne dostupné pripojenie wi-fi v čakacích priestoroch, ako aj čistota toaliet a priteľský prístup na bezpečnostných kontrolných stanoviskách.



Vysokej spokojnosti pomohla aj skutočnosť, že letisko Berlín-Brandenbursko pôvodne využívalo z dôvodu pandemických cestovných obmedzení iba veľmi málo pasažierov, píše DPA.



Nové letisko však dosiaľ využil iba zlomok očakávaných cestujúcich, hoci ich počet sa s príchodom leta prudko zvýšil. Dva z jeho troch terminálov sú stále zatvorené.



Letisko Berlín-Brandenbursko otvorili koncom októbra 2020 po deviatich rokoch odkladu a trojnásobnom prekročení pôvodného rozpočtu na jeho výstavbu.



Nové letisko nahradilo letiská Tempelhof, Schönefeld a Tegel, pričom sa stalo jediným komerčným letiskom pre Berlín a okolitú spolkovú krajinu Brandenbursko s celkovo šiestimi miliónmi obyvateľov.