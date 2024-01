Opitý cestujúci uhryzol v Japonsku letušku, lietadlo sa muselo vrátiť

Tokio 17. januára (TASR) - Japonské dopravné lietadlo smerujúce do Spojených štátov sa muselo počas letu na Tichým oceánom otočiť a vrátiť na tokijské letisko po tom, ako opitý cestujúci uhryzol letušku. V stredu to uviedla japonská letecká spoločnosť All Nippon Airways (ANA). TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Hovorca spoločnosti ANA pre AFP uviedol, že "veľmi opitý" cestujúci, ktorým je údajne 55-ročný Američan, uhryzol letušku a spôsobil jej tak menšie zranenie.



Piloti lietadla so 159 cestujúcimi na palube sa tak museli vrátiť na tokijské letisko Haneda, kde muža odovzdali polícii. Podľa japonskej televíznej stanice TBS muž vyšetrovateľom povedal, že si svoje správanie vôbec nepamätá.



Na sociálnych sieťach prirovnali niektorí ľudia tento incident k začiatku filmu o zombie. Iní upozornili na to, že na titulné strany novín sa za posledné dva týždne dostali už štyri incidenty spojené s japonským letectvom.



Najvážnejším z nich je zrážka dopravného lietadla Airbus A350-900 s lietadlom japonskej pobrežnej stráže na letisku Haneda pred dvoma týždňami. Pri zrážke zahynulo päť ľudí z lietadla pobrežnej stráže a pilot sa ťažko zranil. Z dopravného lietadla evakuovali 379 ľudí, 17 sa zranilo a stroj celkom vyhorel.



V utorok zase lietadlo spoločnosti Korean Air narazilo do prázdneho lietadla spoločnosti Cathay Pacific na zasneženom letisku Šin Čitose pri Sappore na severe Japonska.



V nedeľu sa ďalšie lietadlo japonskej spoločnosti ANA dostalo "do kontaktu" s lietadlom spoločnosti Delta Air Lines na letisku v americkom Chicagu.



V sobotu sa vnútroštátny let spoločnosti ANA musel vrátiť na letisko Šin Čitose, pretože počas letu sa na okne kokpitu objavila prasklina. Tieto incidenty si nevyžiadali žiadne obete.