Cestujúci v Iráne si do lietadiel nesmú priniesť pejdžre a vysielačky

Teherán 12. októbra (TASR) – Irán zakázal cestujúcim zobrať si so sebou do lietadiel pejdžre i vysielačky, a to v rámci všetkých letov. Reaguje tak na minulomesačné koordinované výbuchy týchto komunikačných zariadení naprieč Libanonom a Sýriou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Nové nariadenie sa týka príručnej aj odbavenej batožiny, uviedol v sobotu hovorca iránskeho leteckého úradu pre tlačovú agentúru ISNA. Pasažieri si na palubu však stále môžu zobrať svoje mobilné telefóny.



Libanonské úrady civilného letectva už minulý mesiac zakázali pejdžre a vysielačky vo všetkých lietadlách odlietajúcich z medzinárodného letiska Rafíka Harírího v Bejrúte.



V septembri vybuchli tisícky pejdžrov a vysielačiek patriacich militantnému hnutiu Hizballáh, ktoré spolu s Iránom viní z útokov Izrael, píše DPA. Najmenej 39 osôb zahynulo pri týchto incidentoch a ďalších približne 3000 utrpelo zranenia. Medzi obeťami boli poväčšine bojovníci Hizballáhu.



Libanonské hnutie a Izrael si už rok vymieňajú cezhraničnú paľbu v dôsledku vojny v Pásme Gaze. Od 23. septembra však Izrael zintenzívnil aj nálety na ciele v Libanone, pričom podľa oficiálnych libanonských údajov zabil už vyše 1200 ľudí. Viac ako milión osôb tiež muselo opustiť svoje domovy, pripomína AFP.