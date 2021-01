Cestujúci mimo EÚ nebudú môcť vo Francúzsku predložiť antigénový test

Paríž 15. januára (TASR) - Francúzsko oznámilo, že cestujúci zo štátov, ktoré nie sú členmi Európskej únie, nebudú môcť vstúpiť do krajiny na základe negatívnych výsledkov ľahšie dostupných rýchlotestov na koronavírusovú chorobu COVID-19. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.



Nové predpisy, ktoré vstúpia do platnosti v pondelok 18. januára, vylučujú v takýchto prípadoch použitie antigénových testov. Tie vo veľkej miere využívajú vodiči nákladných vozidiel prepravujúcich tovar medzi Britániou a Francúzskom.



Francúzsko už niekoľko týždňov požaduje, aby ľudia vstupujúci do krajiny zo Spojeného kráľovstva preukázali, že nie sú infikovaní novým koronavírusom.



Nie je jasné, aké dôsledky bude mať nové nariadenie týkajúce sa testovania na prepravu tovaru cez Lamanšský prieliv, ktorú už ovplyvnilo vystúpenie Británie z Európskej únie. V Británii však sú PCR testy k dispozícii len v menšej miere pre tých, ktorí nemajú zdravotné dôvody na to, aby ich podstúpili, konštatuje Reuters.



Britský minister dopravy Grant Shapps v piatok uviedol, že prepravcovia môžu používať rýchlotesty. V pokynoch zverejnených francúzskou vládou sa však zatiaľ nespomínajú nijaké výnimky pre vodičov nákladných vozidiel, dodáva agentúra.