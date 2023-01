Cestujúci z Číny do Česka sa musia preukázať negatívnym covid testom

Praha/Peking 13. januára (TASR) - Pasažieri prichádzajúci do Českej republiky letecky z Číny sa budú musieť pred odletom preukázať negatívnym testom na koronavírus. Oznámilo to v piatok české ministerstvo zdravotníctva, informuje TASR.



Povinnosť predložiť potvrdený výsledok PCR testu alebo antigénového testu sa vzťahuje na tých cestujúcich, ktorí počas posledných dvoch týždňov strávili v Číne viac než 12 hodín. Výsledok testu potvrdený čínskymi orgánmi nesmie byť starší než 48 hodín.



Avšak ako upozorňuje české ministerstvo, na základe predchádzajúcej súdnej judikatúry táto povinnosť neplatí pre českých občanov a občanov EÚ s trvalým a prechodným pobytom v ČR a ich rodinných príslušníkov s pobytom v ČR. Testom sa nemusí preukazovať ani personál lietadla a držitelia diplomatického pasu.



"Situáciu ohľadom COVID-19 v Číne berieme veľmi vážne. Hoci Česká republika nemá zavedené priame lety, je naším cieľom maximálne chrániť zdravie našich občanov. Reagujeme preto rýchlo na odporúčanie Európskeho strediska pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) pre štáty EÚ a zavádzame povinnosť preukázať sa pred odletom z Číny testom," povedal námestník ministra zdravotníctva Josef Pavlovic.



Toto opatrenia platí zatiaľ do konca januára, keď prehodnotia jeho účinnosť.