Cestujúci z krajín mimo EÚ budú vo Francúzsku potrebovať PCR test

Paríž 1. decembra (TASR) - Francúzsko bude vyžadovať pri vstupe do krajiny od cestujúcich prichádzajúcich zo štátov mimo Európskej únie, aby sa preukázali negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 48 hodín, a to bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaočkovaní proti novému koronavírusu. Oznámil to v stredu hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal, informuje agentúra DPA.



Zmeny nastanú aj pre cestujúcich z krajín EÚ, ktorí nie sú zaočkovaní proti covidu - predložiť budú musieť PCR test nie starší ako 24 hodín namiesto doterajších 48.



Hovorca vlády uviedol, že epidemická situácia vo Francúzsku sa prudko zhoršuje. Po prvý raz od apríla dosiahla sedemdňová incidencia nákazy na 100.000 obyvateľov hodnotu nad 300. Za týždeň sa počet nových pacientov s ochorením COVID-19 v nemocniciach zvýšil o 40 percent.



Vo Francúzsku je zaočkovaných už približne 76 percent obyvateľov a krajina sa v boji proti pandémii spolieha i na podávanie posilňujúcich dávok očkovacích látok, a to pre všetkých ľudí od 18 rokov. Tretiu dávku vakcíny proti covidu tam dostalo už osem miliónov osôb.