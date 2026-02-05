< sekcia Zahraničie
Cestujúcich čakajú meškania: Berlín prerušil odlety pre počasie
Obmedzenia sa týkajú výlučne odletov, prílety zatiaľ prebiehajú bez prerušenia.
Autor TASR
Berlín 5. februára (TASR) - Nemecké letisko Berlín-Brandenburg (BER) vo štvrtok ráno pozastavilo všetky odlety z dôvodu nepriaznivého počasia. Východ krajiny zasiahlo sneženie a mrznúci dážď, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters.
Obmedzenia sa týkajú výlučne odletov, prílety zatiaľ prebiehajú bez prerušenia. Nie je známe, ako dlho budú opatrenia platiť. Cestujúci preto musia počítať so zrušenými letmi a výraznými meškaniami.
Letisko na svojej webovej stránke odporučilo pasažierom, aby si aktuálny stav letov overili priamo u svojich leteckých spoločností. Nemecká meteorologická služba zároveň varovala pred vysokým rizikom nebezpečnej poľadovice v Berlíne a jeho okolí.
