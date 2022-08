Cestujúcich z USA varovali pred možnými útokmi po zabití Zawahrího

Washington 3. augusta (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí v utorok varovalo Američanov cestujúcich do zahraničia pred možnými útokmi a vyzvalo ich, aby boli ostražití. Toto upozornenie súvisí so zabitím šéfa teroristickej siete al-Káida Ajmana Zawahrího v Afganistane.



Jeho smrť pri víkendovom útoku bezpilotného lietadla v Kábule bola podľa agentúry AFP najväčším úderom pre al-Káidu od zabitia Usámu bin Ládina v roku 2011.



Ministerstvo zahraničných vecí USA preto vyzvalo občanov USA, aby zachovávali vysokú mieru ostražitosti a pri cestách do zahraničia sledovali aktuálnu situáciu.



"Súčasné informácie naznačujú, že teroristické organizácie naďalej plánujú teroristické útoky proti záujmom USA vo viacerých regiónoch po celom svete," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.



Tieto útoky môžu využívať širokú škálu taktík vrátane samovražedných operácií, atentátov, únosov a bombových útokov, informoval rezort diplomacie.



Nemenovaný zdroj administratívy prezidenta USA Joea Bidena uviedol, že 71-ročný Zawahrí sa nachádzal na balkóne trojposchodového domu v afganskom hlavnom meste Kábul, keď ho v nedeľu na svitaní zasiahli dve strely Hellfire.



Išlo o prvý známy útok Spojených štátov na cieľ v Afganistane, odkedy Washington 31. augusta minulého roka stiahol svoje sily z krajiny. K odsunu došlo niekoľko dní po tom, ako sa fundamentalistické hnutie Taliban v Afganistane opäť dostalo k moci.



Taliban v utorok útok bezpilotného lietadla na cieľ v Kábule odsúdil, ale nezmienil sa o obetiach ani o Zawahrím.



Zawahrí patril medzi najhľadanejších teroristov sveta a bol jedným zo strojcov útokov v USA z 11. septembra 2001.