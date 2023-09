Cez centrálne Stredomorie prišlo do EÚ o 96 percent migrantov viac

Rím 14. septembra (TASR) - Počet zistených prípadov nelegálneho prekročenia vonkajších hraníc Európskej únie stúpol za prvých osem mesiacov roka 2023 o 18 percent na vyše 232.350. Ide o najvyšší počet za obdobie od januára do augusta od roku 2016, ukazujú predbežné údaje, ktoré vo štvrtok zverejnila pohraničná agentúra EÚ Frontex. TASR prevzala správu z talianskej tlačovej agentúry ANSA.



Toto zvýšenie zapríčinil predovšetkým počet ľudí prichádzajúcich cez centrálnu oblasť Stredozemného mora, ktorá je stále hlavnou migračnou trasou do EÚ a pripadá na ňu jeden z dvoch zistených prípadov prekročenia hraníc Únie.



Počet nelegálnych prekročení hranice EÚ na tejto trase, 114.562, stúpol o 96 percent v porovnaní s prvými ôsmimi mesiacmi roka 2022, uviedol Frontex.



Pohraničná agentúra dodala, že "v najbližších mesiacoch by mohol zapôsobiť" tlak Tuniska a Líbye.



Taliansko znáša hlavnú ťarchu pri prijímaní prichádzajúcich migrantov a zaťažený je predovšetkým maličký sicílsky ostrov Lampedusa.



EÚ a Tunisko v júli podpísali memorandum o porozumení o strategickom a komplexnom partnerstve, ktoré má posilniť spoluprácu v oblasti migrácie. Výmenou za finančnú pomoc by Tunisko malo razantnejšie zasahovať proti prevádzačom a nelegálnej migrácii, aby sa znížili počty ľudí, ktorí sa z tejto krajiny vydávajú smerom do Európy.