Meteorológovia: Cez Česko sa v utorok večer preženú ďalšie silné búrky

Praha 28. júna (TASR) - Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v pondelok opäť varoval, že Českú republiku zasiahnu v utorok a v stredu silné búrky s prívalovými zrážkami, krupobitím aj silným vetrom. Zrážky môžu dvíhať aj hladiny riek.Silné búrky sa podľa meteorológov môžu vyskytnúť na celom území ČR, na západe krajiny však majú byť ešte silnejšie. Tam ich môžu sprevádzať lokálne prívalové dažde s úhrnom zrážok okolo 50 milimetrov, krupobitím a poryvmi vetra okolo 90 kilometrov za hodinu, informuje portál Novinky.czVarovanie pred búrkami bude platiť od utorka 20.00 h do stredy 6:00 h, pričom sa bude vzťahovať na Prahu, Karlovarský, Úsťanský, Liberecký, Plzenský, Stredočeský kraj, ako aj časti Juhočeského a Královohradeckého kraja.Aj na zvyšku územia ČR sa v rovnakej dobe môžu vyskytovať silné búrky so zrážkami do 30 milimetrov, poryvmi vetra okolo 70 kilometrov za hodinu a rovnako aj krupobitie.V západnej polovici Česka, respektíve v oblastiach s možným výskytom veľmi silných búrok, očakávajú meteorológovia aj vzostupy vodných hladín. Toky sa pritom na niektorých riečnych profiloch môžu dostať až na prvý stupeň povodňovej aktivity.Napriek očakávaným večerným búrkam budú na východe ČR v utorok popoludní teploty stúpať aj nad 31 stupňov Celzia. Ľudia by preto mali obmedziť pobyt na priamom slnku a fyzickú záťaž.Veľmi silné búrky, ktoré sa cez ČR prehnali minulý štvrtok, vyústili na juhu Moravy do vzniku tornáda, ktoré zdevastovalo sedem obcí a vyžiadalo si šesť životov a približne 200 zranených.