Cez Dardanely sa nepreplaví 5 tankerov s ruskou ropu, nemali poistenie

Istanbul 12. decembra (TASR) - Turecko v pondelok uzavrelo úžinu Dardanely a zo svojich výsostných vôd vykázalo päť ropných tankerov, pretože nemali poistenie. TASR správu prevzala z agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na turecké ministerstvo dopravy.



Pätica tankerov podľa ministerstva dopravy čakala na povolenie vstúpiť do úžiny ešte pred platnosťou nových pravidiel o cenovom strope na ruskú ropu.



Cenový strop v poslednom období skomplikoval dodávku ruskej ropy tankermi cez turecké výsostné vody, pripomína DPA. Ak tankerom chýba potvrdenie o poistení, turecká vláda sa obáva, že v prípade nehody by nebolo vyplatené žiadne odškodné a následky havárie by musela znášať sama, píše DPA. Turecké ministerstvo dopravy a lodná agentúra Tribeca uviedli, že lodná doprava by sa priebehu niekoľkých dní mala obnoviť bez zdržaní.



Ministerstvo dodalo, že na preplavenie sa cez turecké úžiny do oblasti Stredozemného mora čaká 16 tankerov s 1,8 miliónmi ton ropy. Mnohé z nich ešte požadované poistenie nepredložili.



Skupina G7, Európska únia a Austrália sa začiatkom decembra dohodli na cenovom strope pre ruskú ropu 60 USD (57,04 eura) za barel (159 litrov). Poskytovateľom lodných služieb a poisťovniama to bráni podieľať sa na vývoze ruskej ropy za vyššie ceny. Ide o jeden zo spôsobov, ako obmedziť príjmy Moskvy na financovanie vojny na Ukrajine.