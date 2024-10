Cez diaľnicu na Floride sa prehnalo tornádo

Miami 9. októbra (TASR) - Tornádo sa v stredu v americkom štáte Florida prehnalo cez diaľnicu Interstate 75. Oznámila to pobočka americkej Národnej meteorologickej služby (NWS) v Miami, píše TASR podľa správy agentúry AP.



NWS v príspevku na sociálnej sieti zverejnila fotografiu tornáda pri diaľnici a vyzvala ľudí, aby okamžite vyhľadali úkryt.



K západnému pobrežiu Floridy sa blíži hurikán Milton a podľa amerických úradov by mohlo ísť o najsilnejšiu búrku, aká zasiahla Floridu za posledných sto rokov. Úrady vyzvali na evakuáciu viac než milión ľudí. Hurikán by mal podľa predpovedí zasiahnuť pevninu v noci na štvrtok miestneho času.