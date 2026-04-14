Cez Hormuzský prieliv preplával tanker, na ktorý uvalili USA sankcie
Rich Starry je stredne veľký tanker na prepravu približne 250.000 barelov metanolu.
Autor TASR
Londýn 14. apríla (TASR) - Čínsky tanker Rich Starry, na ktorý sa vzťahujú americké sankcie, preplával v utorok Hormuzským prielivom napriek blokáde kľúčovej vodnej cesty americkým námorníctvom. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na údaje o lodnej doprave od spoločností MarineTraffic a Kpler, píše TASR.
Podľa všetkého ide o prvú loď, ktorá úspešne preplávala Hormuzským prielivom a opustila Perzský záliv od oznámenia americkej blokády, ktorá začala platiť v pondelok od 16.00 h SELČ. USA vyslali do oblasti minimálne 15 svojich vojnových lodí.
Rich Starry je stredne veľký tanker na prepravu približne 250.000 barelov metanolu. Naložený bol v prístave Hamríja v Spojených arabských emirátoch. Spoločnosť Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd ako vlastník lode, aj samotný tanker sú pre obchodné väzby s Iránom na americkom sankčnom zozname.
Odkedy Spojené štáty a Izrael začali 28. februára vojnu proti Iránu, Teherán fakticky uzavrel Hormuzský prieliv pre všetky cudzie lode s tým, že plavba bude povolená iba pod iránskou kontrolou a za poplatok. Dôsledky na svetové trhy sú rozsiahle, keďže pred začiatkom konfliktu prúdila po tejto vodnej ceste takmer pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného plynu.
Americký prezident Donald Trump v pondelok, krátko pred začiatkom americkej blokády v príspevku na sociálnych sieťach varoval, že iránske útočné plavidlá, ktoré sa priblížia k hraniciam blokády, budú eliminované.
Irán zase varoval, že bude „rázne reagovať“ na akúkoľvek plavbu vojenských lodí cez Hormuzský prieliv a pohrozil útokmi na prístavy v susedných krajinách Perzského zálivu.
Podľa všetkého ide o prvú loď, ktorá úspešne preplávala Hormuzským prielivom a opustila Perzský záliv od oznámenia americkej blokády, ktorá začala platiť v pondelok od 16.00 h SELČ. USA vyslali do oblasti minimálne 15 svojich vojnových lodí.
Rich Starry je stredne veľký tanker na prepravu približne 250.000 barelov metanolu. Naložený bol v prístave Hamríja v Spojených arabských emirátoch. Spoločnosť Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd ako vlastník lode, aj samotný tanker sú pre obchodné väzby s Iránom na americkom sankčnom zozname.
Odkedy Spojené štáty a Izrael začali 28. februára vojnu proti Iránu, Teherán fakticky uzavrel Hormuzský prieliv pre všetky cudzie lode s tým, že plavba bude povolená iba pod iránskou kontrolou a za poplatok. Dôsledky na svetové trhy sú rozsiahle, keďže pred začiatkom konfliktu prúdila po tejto vodnej ceste takmer pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného plynu.
Americký prezident Donald Trump v pondelok, krátko pred začiatkom americkej blokády v príspevku na sociálnych sieťach varoval, že iránske útočné plavidlá, ktoré sa priblížia k hraniciam blokády, budú eliminované.
Irán zase varoval, že bude „rázne reagovať“ na akúkoľvek plavbu vojenských lodí cez Hormuzský prieliv a pohrozil útokmi na prístavy v susedných krajinách Perzského zálivu.