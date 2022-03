Cez koridory v sobotu na Ukrajine evakuovali vyše 6600 ľudí

Kyjev 19. marca (TASR) - Cez humanitárne koridory sa v sobotu podarilo z ukrajinských miest evakuovať celkovo 6623 ľudí. Uviedol to námestník riaditeľa kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Tymošenko. Citovala ho stanica BBC dodávajúc, že ide o výrazne nižší počet, ako vyše 9000 ľudí, ktorých sa podarilo evakuovať v piatok.



Tymošenko povedal, že obliehané prístavné mesto Mariupol na juhovýchode Ukrajiny sa v sobotu podarilo opustiť 4128 ľuďom.



Podpredsedníčka ukrajinskej vlády Iryna Vereščuková predtým v sobotu informovala, že od začiatku ruskej invázie sa podarilo cez humanitárne koridory z oblastí v tzv. prvej línii bojov evakuovať už 190.000 civilistov.



Vereščuková tiež uviedla, že v sobotu boli otvorené humanitárne koridory v Kyjevskej a Luhanskej oblasti. Dodala však, že plánovaný evakuačný koridor v Mariupole fungoval len čiastočne, keďže ruskí vojaci blokovali evakuačné autobusy z civilistami.



Podľa Vereščukovej, ktorá je tiež ministerkou pre záležitosti dočasne okupovaných území, utieklo cez hranice na západe Ukrajiny už vyše 3,3 milióna utečencov. Ďalšie dva milióny sú podľa jej slov vnútorne presídlené v rámci Ukrajiny, informuje agentúra Reuters.



Starosta obliehaného Mariupolu Vadym Bojčenko v sobotu uviedol, že tisíce ľudí v rámci evakuácie z tohto mesta v uplynulých dňoch presmerovali aj do odľahlých ruských miest. Informovala o tom BBC, ktorá však upozornila, že jeho tvrdenie nedokáže overiť.



"To, čo teraz robia okupanti, je dobre známe staršej generácií, ktorá zažila hrôzostrašné udalosti druhej svetovej vojny, keď nacisti násilne zajali ľudí... Je však ťažké predstaviť si, že v 21. storočí budú ľudia násilne deportovaní do inej krajiny," uviedol Bojčenko prostredníctvom aplikácie Telegram.



Mariupol už tri týždne ostreľujú ruské sily, ktoré ho úplne obkľúčili. Z mesta sa podľa tamojších úradov podarilo utiecť tisíckam ľudí, stále je tam však vyše 300.000 ľudí, ktorým sa čoraz rýchlejšie míňajú potravinové zásoby aj lieky, pričom Rusko blokuje dodávky humanitárnej pomoci do mesta, pripomína BBC.