Cez Krymský most do Ruska prúdi rekordný počet vozidiel

Moskva 16. augusta (TASR) - Rekordný počet automobilov podľa ruských štátnych médií prekročil most spájajúci Moskvou okupovaný Krymský polostrov s Ruskom, čo naznačuje, že istý počet Rusov, ktorí sa do regiónu nasťahovali po ruskej anexii v roku 2014, odtiaľ teraz uteká. TASR správu prevzala z britského denníka The Guardian a stanice Sky News.



"Cez Krymský most prešlo 15. augusta 38.297 vozidiel, uvádza ruské štátne médium TASS s odvolaním sa na miestnu správu ciest. Toto je rekordný počet áut, ktoré cez most prešli za jediný deň. Som zvedavý, či bude dnes rekord prekonaný," napísal na sociálnej sieti Twitter poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko.



Sky News pripomína, že Krymský most cez Kerčský prieliv otvorili v roku 2018, teda štyri roky po tom, čo Rusko anektovalo Krym. Zjavný pohyb ľudí nastal po tom, čo sa zistilo, že v utorok ráno vybuchol sklad munície blízko krymského mesta Džankoj.



Ruskom dosadená tamojšia samospráva medzitým uviedla, že v dôsledku poškodenia železničných tratí výbuchmi na Kryme bola pozastavená vlaková doprava.



Od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy koncom februára vysokopostavení ukrajinskí predstavitelia viackrát naznačili, že terčom ich rakiet by sa mohol stať aj samotný Krymský most, pripomína stanica BBC. Akýkoľvek úder na túto dopravnú stavbu by však bol veľmi kontroverzný, keďže ide o nevojenský cieľ.