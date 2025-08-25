< sekcia Zahraničie
Cez Lamanšský prieliv od januára preplávalo rekordne veľa migrantov
V nedeľu na britské pobrežie priplávalo na štyroch malých lodiach až 212 migrantov.
Autor TASR
Londýn 25. augusta (TASR) - Od januára do Británie cez Lamanšský prieliv priplávalo na malých lodiach rekordných 28.076 migrantov. Oproti rovnakému obdobiu v minulom roku ide o 46-percentný nárast. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnila britská vláda. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.
K výraznému nárastu počtu evidovaných migrantov dochádza v období, keď verejnosť podľa výskumov verejnej mienky považuje migráciu za najvážnejší problém krajiny. Zároveň pribúdajú protesty proti súčasnej azylovej politike.
Vláda premiéra Keira Starmera sa zaviazala zreformovať azylový systém a do roku 2029 ukončiť systém poskytovania hotelových izieb pre migrantov. Oznámila aj reformy zamerané na urýchlenie odvolacích procesov v azylovom konaní a zníženie počtu nevybavených prípadov, ktorých je viac ako 100.000.
Ministerka vnútra Yvette Cooperová vyhlásila, že chystané zmeny majú za cieľ obnoviť „kontrolu a poriadok“ a súčasný systém označila za „úplný chaos“.
V prieskumoch verejnej mienky aktuálne vedie pravicová strana Reform UK a jej predseda Nigel Farage nedávno predstavil plány na masové deportácie migrantov prichádzajúcich na malých lodiach. Navrhuje vystúpenie z Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, zamedzenie žiadostí o azyl a výstavbu detenčných centier pre 24.000 ľudí. Plánuje sa tiež dohodnúť na denných deportačných letoch s krajinami ako Afganistan a Eritrea.
