Cez Lamanšský prieliv sa opäť preplavili stovky ľudí

Londýn 2. mája (TASR) - Migranti sa začali po 11 dňovej prestávke opäť plaviť do Británie z Francúzska, uviedlo v pondelok britské ministerstvo obrany s tým, že v priebehu nedele sa cez Lamanšský prieliv preplavili stovky ľudí. TASR informáciu prevzala od agentúry AFP.



V nedeľu sa cez prieliv preplavilo 254 ľudí, čo znamená, že túto trasu v roku 2022 absolvovalo už takmer 7000 migrantov - trikrát viac, ako za rovnaké obdobie v roku 2021.



K obnoveniu týchto nebezpečných plavieb cez jednu z najrušnejších námorných trás na svete došlo s najväčšou pravdepodobnosťou v spojitosti so zlepšením počasia, komentuje AFP. V období od 20. do 30. apríla bol totiž v oblasti hlásený silný vietor a rozbúrene more.



Plavby migrantov cez Lamanšský prieliv na vratkých plavidlách boli pred rokom 2019 pomerne zriedkavé, pripomína AFP. V roku 2021 sa však na takúto cestu vydalo až 28.526 ľudí, čo v Británii vyvolalo rozsiahle diskusie o migrácii.



Vláda britského premiéra Borisa Johnsona podpísala v apríli kontroverznú dohodu s Rwandou, na základe ktorej bude táto africká krajina prijímať migrantov žiadajúcich o azyl v Spojenom kráľovstve. Ľudskoprávne skupiny a charitatívne organizácie podporujúce utečencov, ako aj opozičné strany však tento plán kritizovali a niektoré organizácie upozorňujú, že voči britskej vláde podniknú právne kroky.



Johnsonova Konzervatívna strana a jej voliči považujú nelegálnu migráciu na jednu z kľúčových politických tém, poznamenáva AFP. Británia minulý týždeň schválila reformu svojho azylového systému, ktorá okrem iného sprísňuje tresty pre pašerákov ľudí aj pre nelegálnych migrantov.