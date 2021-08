Cez Lamanšský prieliv sa preplavil rekordný počet migrantov

Londýn 5. augusta (TASR) - Cez Lamanšský prieliv sa v stredu preplavilo až 482 migrantov. Ide o doposiaľ najvyšší počet zaznamenaný v priebehu jedného dňa. Oznámilo to britské ministerstvo vnútra, informovala spravodajská stanica Sky News.



Britské úrady sa v stredu museli vysporiadať s 21 plavidlami migrantov, zatiaľ čo Francúzsko zachytilo 246 ľudí plaviacich sa v ôsmich člnoch ešte predtým, ako dosiahli pobrežie Spojeného kráľovstva.



Do Británie sa cez Lamanšský prieliv v uplynulých mesiacoch snaží doplaviť rekordný počet migrantov. Predchádzajúci rekord v tomto počte Briti zaznamenali len nedávno, a to 19. júla, keď sa cez prieliv za jeden deň dostalo 430 migrantov.



Celkovo sa tento rok cez Lamanšský prieliv do Spojeného kráľovstva podľa britskej agentúry PA preplavilo na malých lodiach už viac ako 10.000 migrantov, čo je viac než za celý vlaňajší rok, keď evidovali 8417 migrantov.



Britská vláda pritom tvrdí, že ľudia by mali požiadať o azyl v prvej bezpečnej krajine, do ktorej sa im podarí dostať – napríklad v krajinách Európsky únie, a nie sa snažiť precestovať na malých preplnených člnoch až do Británie.



Britská vláda sa minulý mesiac dohodla s Francúzskom na posilnení sledovacích kapacít pri francúzskych brehoch Lamanšského prielivu, aby zastavili silnejúci tok ilegálnych migrantov ešte predtým, než dosiahnu britské pobrežie. Británia sa pritom zaviazala, že na podporu svojich záujmov investuje viac ako 60 miliónov eur.