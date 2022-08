Cez Lamanšský prieliv sa tento rok preplavilo vyše 25.000 migrantov

Londýn 28. augusta (TASR) - Viac ako 25.000 ľudí už tento rok prišlo nelegálne do Spojeného kráľovstva v malých plavidlách cez Lamanšský prieliv, vyplynulo z údajov britskej vlády zverejnených v nedeľu. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



V sobotu v prielive zachytili ďalších približne 915 ľudí, čím sa predbežný celkový údaj za rok 2022 zvýšil na 25.146.



V auguste bolo doteraz zaznamenaných 8747 ilegálnych prechodov, z toho 3733 za posledný týždeň. Cez Lamanšský prieliv sa 22. augusta preplavilo do Británie 1295 migrantov, čo bol doteraz najvyšší počet migrantov zaznamenaný v priebehu jediného dňa.



Počet ľudí vydávajúcich sa na nebezpečnú cestu cez Lamanšský prieliv sa v posledných rokoch neustále zvyšuje. V roku 2018 ich odhalili len 299.



Napriek rastúcemu počtu ľudí smerujúcich do kontinentálnej Európy tí, ktorí prišli v malých plavidlách, predstavujú zlomok z uvedeného počtu, píše DPA. Podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) sa minulý rok dostalo do Európy cez Stredozemné more po súši a po mori najmenej 120.441 ľudí.