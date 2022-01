Cez Lamanšský prieliv sa v roku 2021 preplavilo vyše 28.000 ľudí

Londýn 4. januára (TASR) - V roku 2021 sa cez Lamanšský prieliv do Británie preplavilo na malých plavidlách viac než 28.300 ľudí, čo je trikrát viac ako za rok 2020, informovala v utorok agentúra DPA.



Ľudia sa budú pokúšať preplaviť z Francúzska do Británie aj v roku 2022 a mnohí sa utopia, ak bude britská vláda naďalej presadzovať svoju "nebezpečnú a bezcitnú (migračnú) politiku," varovala britská humanitárna organizácia Refugee Action.



Napriek medzinárodnému úsiliu na francúzskej strane Calaiskej úžiny naďalej pôsobia gangy prevádzačov, ktorí si od zúfalých ľudí účtujú tisíce libier za miesto vo vratkých nafukovacích člnoch, píše DPA. V niektorých prípadoch na tieto plavidlá natlačia až 50 osôb.



"Ľudia sa budú aj naďalej pokúšať preplaviť sa cez Lamanšský prieliv na chatrných člnoch a pašeráci na nich budú naďalej zarábať, pokiaľ vláda utečencom neposkytne viac možností, ako požiadať o azyl (v Spojenom kráľovstve)," povedal šéf Refugee Action Tim Naor Hilton.



Dôsledkom doterajšej migračnej politiky Londýna je podľa neho aj tragédia z vlaňajšieho novembra, keď pri prevrátení člna s migrantmi neďaleko britského pobrežia zahynulo 27 ľudí.



Francúzsky premiér Jean Castex odmietol vlani v decembri návrh svojho britského kolegu Borisa Johnsona na spoločné hliadky s cieľom vyriešiť migračnú krízu v Lamanšskom prielive. Francúzsko by podľa neho "nemohlo súhlasiť", aby na jeho území hliadkovali britskí policajti alebo vojaci.



Johnson okrem toho žiadal dohodu s Francúzskom o navracaní migrantov. Francúzsko zasa navrhuje dohodu Európskej únie s britskou stranou, ktorá by viedla k rozdeleniu úloh medzi Spojeným kráľovstvom a ostatnými krajinami v oblasti Lamanšského prielivu. Podľa Paríža musia byť vytvorené legálne migračné cesty do Británie, ktorá by mala prijímať isté množstvo žiadateľov o azyl.