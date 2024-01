Cez Lamanšský prieliv sa v roku 2023 preplavilo takmer 30.000 ľudí

Londýn 1. januára (TASR) - V roku 2023 sa cez Lamanšský prieliv do Británie preplavilo na malých plavidlách 29.437 migrantov, čo predstavuje medziročný pokles o viac ako tretinu, vyplýva z vládnych údajov zverejnených v pondelok. TASR správu prevzala z agentúr DPA a AFP.



Zároveň ide o druhý najväčší celoročný počet nelegálnych príchodov migrantov cez Lamanšský prieliv od roku 2018, kedy úrady začali tieto údaje zverejňovať. Najvyšší počet migrantov v Británii zaznamenali v priebehu roka 2022 (45.774). V roku 2021 ich bolo 28.526.



Posledné plavby sa v roku 2023 uskutočnili 16. decembra, keď sa z Francúzska doplavilo na jednej lodi 55 ľudí.



Zastavenie prílevu migrantov zaradil konzervatívny britský premiér Rishi Sunak medzi svojich päť kľúčových cieľov. V novembri pred poslancami dolnej komory britského parlamentu povedal, že na splnenie tohto sľubu neexistuje žiadny "pevný dátum".



Britská vláda v júli schválila kontroverzný zákon, z ktorého vyplýva, že migrantom plaviacim sa do Británie na lodiach bude odopreté právo požiadať o azyl v Spojenom kráľovstve. Ako pripomína DPA, nie je jasné, kedy tieto pravidlá vstúpia do platnosti.