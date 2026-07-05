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Cez priesmyk Furka vo Švajčiarskych Alpách už sto rokov jazdia vlaky
Prvý vlak prekonal priesmyk v nadmorskej výške 2431 metrov 3. júla 1926 a spojil kantóny Uri a Valais.
Autor TASR
Realp 5. júla (TASR) - Nadšenci železníc si jazdou v parnom vlaku pripomínajú 100. výročie otvorenia historickej železnice cez priesmyk Furka vo Švajčiarsku. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Prvý vlak prekonal priesmyk v nadmorskej výške 2431 metrov 3. júla 1926 a spojil kantóny Uri a Valais. Priesmyk potom preslávil tretí film o Jamesovi Bondovi „Goldfinger“ z roku 1964. V priesmyku sa odohrala automobilová naháňačka Bonda (Sean Connery) s Tilly Mastersonovou (Tania Mallet) na kľukatej ceste a ich následné zoznámenie.
Začiatkom 80. rokov minulého storočia vlaky presmerovali z priesmyku do tunela. Uzavretú trať prebrali a postupne oživili dobrovoľníci; parné vlaky po nej preto môžu jazdiť ako pred sto rokmi.
Prvý úsek bol znovuotvorený ako historická železnica v roku 1992 a celá 18-kilometrová trať v roku 2010. Vlak ťahaný parnou lokomotívou je v lete turistickou atrakciou medzi stanicami Realp a Oberwald.
Cena jednosmerného lístka sa začína na 46 švajčiarskych frankoch (50 eur) a cesta trvá necelé dve a pol hodiny. Cestujúcim ponúka scenérie alpských potokov, lúk a sviežich zelených pasienkov, miestami aj so zvyškami snehu.
Bernhard Lang ako jeden zo železničiarskych nadšencov hovorí, že osvojenie si zručnosti jazdiť ako rušňovodič môže trvať roky.
„Je to tak trochu ako živý stroj, takže musíte preň získať cit,“ povedal. „Musíte cítiť, ako sa správa, ako sa pohybuje, ako vonia a aké zvuky vydáva,“ dodal. Dobrovoľníci tvrdia, že každý, kto tu pracuje, sa nakazil ‚vírusom Furka‘ alebo ‚chorobou Furka‘.
Prvý vlak prekonal priesmyk v nadmorskej výške 2431 metrov 3. júla 1926 a spojil kantóny Uri a Valais. Priesmyk potom preslávil tretí film o Jamesovi Bondovi „Goldfinger“ z roku 1964. V priesmyku sa odohrala automobilová naháňačka Bonda (Sean Connery) s Tilly Mastersonovou (Tania Mallet) na kľukatej ceste a ich následné zoznámenie.
Začiatkom 80. rokov minulého storočia vlaky presmerovali z priesmyku do tunela. Uzavretú trať prebrali a postupne oživili dobrovoľníci; parné vlaky po nej preto môžu jazdiť ako pred sto rokmi.
Prvý úsek bol znovuotvorený ako historická železnica v roku 1992 a celá 18-kilometrová trať v roku 2010. Vlak ťahaný parnou lokomotívou je v lete turistickou atrakciou medzi stanicami Realp a Oberwald.
Cena jednosmerného lístka sa začína na 46 švajčiarskych frankoch (50 eur) a cesta trvá necelé dve a pol hodiny. Cestujúcim ponúka scenérie alpských potokov, lúk a sviežich zelených pasienkov, miestami aj so zvyškami snehu.
Bernhard Lang ako jeden zo železničiarskych nadšencov hovorí, že osvojenie si zručnosti jazdiť ako rušňovodič môže trvať roky.
„Je to tak trochu ako živý stroj, takže musíte preň získať cit,“ povedal. „Musíte cítiť, ako sa správa, ako sa pohybuje, ako vonia a aké zvuky vydáva,“ dodal. Dobrovoľníci tvrdia, že každý, kto tu pracuje, sa nakazil ‚vírusom Furka‘ alebo ‚chorobou Furka‘.