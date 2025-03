Cez Suezský prieplav odtiahli ropný tanker, ktorý zasiahli húsíovia

Káhira 10. marca (TASR) - Ropný tanker plaviaci sa v Červenom mori pod gréckou vlajkou, ktorý v auguste zachvátili plamene po útoku jemenských povstalcov húsíov, bol bezpečne odtiahnutý cez Suezský prieplav. Oznámil to v pondelok šéf správy Suezského prieplavu Usáma Rabí, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"Ropný tanker Sounion bol úspešne odtiahnutý štyrmi remorkérmi" cez egyptskú vodnú cestu a teraz smeruje do Grécka, uviedol vo vyhlásení Rabí.



Húsíovia 23. augusta zaútočili na tanker prevážajúci 150.000 ton ropy, pričom na palube vypukol požiar. Všetkých 25 členov posádky zachránila francúzska fregata. Náklad ropného tankeru mohol spôsobiť katastrofálnu environmentálnu katastrofu, píše AFP. Odborníci po útoku tvrdili, že v prípade, že by loď explodovala, mohla by spôsobiť štvornásobne väčšiu ropnú škvrnu, než akú v roku 1989 pri Aljaške spôsobil tanker Exxon Valdez.



Z vôd Červeného mora pri Jemene tanker odtiahli v septembri, po vyše troch týždňoch od útoku. Do bezpečnej oblasti sa ho podarilo presunúť bez akéhokoľvek úniku ropy.



Húsíovia, ktorí ovládajú veľkú časť Jemenu, počas vojny v Pásme Gazy vypustili desiatky dronov a rakiet na plavidlá spojené s Izraelom v Červenom mori, čím narušili svetové námorné trasy. Podľa ich vyjadrení útoky boli prejavom solidarity s Palestínčanmi v Gaze.



S útokmi povstalci prestali po tom, čo 19. januára vstúpilo do platnosti prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy.



Útoky húsíov narušili obchodnú lodnú dopravu v zóne, ktorá je dôležitá pre celosvetový námorný obchod, a Egyptu spôsobili veľké straty. Káhira minulý rok uviedla, že jej príjmy z prieplavu klesli o 60 percent, čo predstavuje stratu sedem miliárd dolárov, píše AFP.