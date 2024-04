Cez Taiwanský prieliv preletelo prieskumné lietadlo námorných síl USA

Peking 17. apríla (TASR) - Prieskumné lietadlo amerických námorných síl preletelo v stredu cez Taiwanský prieliv. Stalo sa tak len niekoľko hodín po spoločných rokovaniach amerického a čínskeho ministra obrany, počas ktorých Peking varoval Washington pred citlivosťou záležitostí spojených s Taiwanom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Čína si robí nároky na Taiwan s demokratickou vládou a tvrdí, že má nad Taiwanským prielivom jurisdikciu. To však odmietajú Taiwan i Spojené štáty, podľa ktorých ide o medzinárodné vody.



Siedma flotila amerického vojenského námorníctva uviedla, že prieskumné lietadlo P-8A Poseidon, ktoré sa používa aj pri protiponorkových misiách, preletelo nad Taiwanským prielivom v medzinárodnom vzdušnom priestore.



"Pôsobením v Taiwanskom prielive v súlade s medzinárodným právom Spojené štáty presadzujú plavebné práva a slobody pre všetky krajiny," uviedli námorné sily USA vo vyhlásení. Let mal podľa nich tiež demonštrovať záväzok Spojených štátov voči "slobodnému a otvorenému indo-pacifickému regiónu.



Čína sa k záležitosti bezprostredne nevyjadrila. V decembri, keď Spojené štáty ohlásili posledný prelet Poseidonu nad prielivom, čínska armáda uviedla, že vyslala stíhačky, aby americké lietadlo monitorovali a varovali.



K najnovšiemu preletu amerického Poseidonu prišlo krátko po tom, čo šéf Pentagónu Lloyd Austin hovoril so svojím čínskym náprotivkom Tung Ťünom. Išlo o prvé rokovanie medzi ministrami obrany USA a Číny za viac než rok.



"Čínska armáda nikdy nedovolí, aby nejaké aktivity taiwanských separatistov a vonkajší tichý súhlas a podpora boli nekontrolované," uviedol Tung počas rokovaní.



Spojené štáty sú najdôležitejším medzinárodným podporovateľom Taiwanu a jeho dodávateľom zbraní napriek tomu, že to neustále narúša americko-čínske vzťahy a Washington nemá s Taiwanom oficiálne diplomatické styky.



Americké vojenské lode sa plavia cez Taiwanský prieliv asi raz mesačne.



Taiwan odmieta nároky Číny a tvrdí, že len Taiwančania môžu rozhodnúť o budúcnosti ostrova. Peking pritom nikdy nevylúčil použitie sily v rámci svojich snáh o ovládnutie Taiwanu.