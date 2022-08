Cez víkend zasahovali maďarskí policajti voči 1724 narušiteľom hraníc

Budapešť 22. augusta (TASR) - Voči 1724 narušiteľom štátnych hraníc zasahovali maďarskí policajti v časovom období od piatka do nedele minulého týždňa. Podľa agentúry MTI to v pondelok oznámilo Celoštátne veliteľstvo polície (ORFK).



V piatok zadržali v prihraničnom pásme 621, v sobotu 615 a v nedeľu 433 cudzincov zdržiavajúcich sa na území Maďarska protiprávne. Policajti ich odviedli za dočasné hraničné zábrany.



Vo vnútrozemí krajiny v uvedenom období zadržali 55 cudzincov; v ich prípade polícia iniciovala imigračné konanie.



Uplynulý týždeň zadržali policajné hliadky dovedna 4503 narušiteľov hraníc, čo je zatiaľ najvyšší počet za týždeň v tomto roku. V týždni predtým – od 8. do 15. augusta – zadržali hliadky 4170 cudzincov bez povolenia na pobyt na území Maďarska.



Polícia začala minulý týždeň trestne stíhať za prevádzačstvo 43 podozrivých osôb.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)