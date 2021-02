Cez víkendy platí v Nice aj v Dunkirku lockdown

Paríž 27. februára (TASR) - Od tohto víkendu začal platiť čiastočný lockdown v tých regiónoch Francúzska, ktoré sú obzvlášť vážne zasiahnuté nákazou koronavírusom.



Lockdown sa týka juhofrancúzskeho letoviska Nice a okolitého pobrežného regiónu a tiež severofrancúzskeho mesta Dunkirk, uviedla v sobotu tlačová agentúra DPA.



Lockdown bude platiť len cez víkendy, keď môžu ísť ľudia von iba z úradne povoleného dôvodu. Obchody, okrem supermarketov a lekární, sú zatvorené.



Medzi úradne schválené dôvody sú športovanie, prechádzka najviac do vzdialenosti päť kilometrov od bydliska alebo nákup. Každý, kto odchádza z domu, musí mať pri sebe vyplnený formulár na tento účel.



Starosta Nice Christian Estrosi zatvoril aj časti slávnej pobrežnej pešej zóny Promenade des Anglais a pláže.



V týchto regiónoch, ale aj vo zvyšku krajiny platí zákaz vychádzania od 18.00 h - vtedy musia byť zatvorené všetky obchody a nie je povolené športovanie ani prechádzky.



Tento druh zákazu vychádzania platí vo Francúzsku už niekoľko týždňov, výnimka sa týka iba cesty do práce alebo prechádzky so psom. Toto musí byť tiež doložené vyplneným formulárom.



Premiér Jean Castex vyhlásil vo štvrtok zvýšený stupeň varovania pred šírením koronavírusu v 20 administratívnych oblastiach, pričom tamojšie miestne úrady môžu zvážiť zavedenie prísnejších opatrení.



K regiónom, ktorých sa varovanie týka, patrí aj Paríž. Zástupca primátorky najprv navrhoval krátky, prísny lockdown s vyhliadkou, že potom sa znovu otvoria reštaurácie alebo kultúrne centrá. Po ostrej kritike však Paríž tento návrh rýchlo stiahol.



Vo Francúzsku počet nových prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov nedávno znovu stúpol nad 200.



Školy a obchody sú v krajine otvorené. Situácia bola v posledných mesiacoch vysoko stabilizovaná, ale teraz sa zhoršuje.



Francúzsko sa veľmi spolieha na testovanie. Testy na koronvírus sú jednoducho dostupné každému už celé mesiace v širokej škále zariadení, od lekární až po odborné laboratóriá.