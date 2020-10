Ch. Michel vyzval členské krajiny, aby sa zamerali na antigénové testy

Brusel 27. októbra (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel v utorok vyzval členské štáty EÚ, aby v koordinácii so svojimi partnermi z celého sveta prijali rýchlejšiu metódu testovania na nový typ koronavírusu za pomoci antigénových testov.



Michel vo svojom prehľade týždenných udalostí upozornil, že v priebehu niekoľkých týždňov sa pandemická situácia vyhrotila zo "znepokojujúcej na alarmujúcu". "Musíme sa vyhnúť tragédii," opísal situáciu.



Tlačová agentúra AFP v tejto súvislosti upozornila, že európski lekári na identifikáciu prípadov ochorenia COVID-19 vo veľkej miere používajú tzv. PCR testy, ktoré však poskytnú výsledky v priebehu niekoľkých dní, kým antigénové testy sú oveľa rýchlejšie, avšak menej spoľahlivé.



Podľa Michela pri druhej vlne pandémie, ktorá postihla Európu, nastal čas prejsť na rýchlejšiu testovaciu metódu. Michel dodal, že v období veľkého šírenia infekčnej choroby by PCR testy mali byť podporené aj antigénovými testami, ktoré poskytnú výsledok už v priebehu 15 minút.



Šéf Európskej rady zároveň varoval, že EÚ nesmie robiť rovnaké chyby ako doteraz, čo znamená, že je potrebné koordinovať schvaľovanie týchto testov, aby bolo možné zabezpečiť ich uznanie v celej Európe. V praxi to znamená, že výsledok antigénového testu z jednej členskej krajiny bude platiť aj v ďalšej členskej krajine Únie. Spoločná koordinácia opatrení sa podľa jeho slov týka aj prípadného zatvárania hraníc a prijímania ďalších protiepidemických opatrení.



Európska komisia v stredu vydá nové usmernenia týkajúce sa spoločnej stratégie boja proti COVID-19 a o tejto téme budú vo štvrtok - pod taktovkou Charlesa Michela - diskutovať aj šéfovia štátov a vlád EÚ na prvej zo série videokonferencií zameraných na spoločné úsilie čo najlepšie zvládnuť boj s koronavírusom.





Spravodajca TASR Jaromír Novak