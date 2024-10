New York 28. októbra (TASR) – Známy francúzsky herec Timothée Chalamet neohlásene navštívil súťaž svojich dvojníkov v New Yorku. Zhromaždenie stoviek ľudí však rozpustila polícia, organizátorov pokutovala a jednu osobu zatkla, informovala v noci na pondelok agentúra AP, píše TASR.



Súťaž dvojníkov sa v nedeľu uskutočnila v parku Washington Square v newyorskej štvrti Lower Manhattan. Herec krátko zapózoval so súťažiacimi. Niektorí z nich prišli v kostýmoch Chalametových postáv z filmov Wonka a Duna.



Polícia však akciu rozpustila a organizátorom udelila pokutu 500 amerických dolárov za "nepovolenú kostýmovú akciu". Zatkla tiež jedného zo súťažiacich, dôvod bezprostredne neuviedla.



"Začalo sa to ako vtip, ale teraz sa to tu zvrhlo na čistý chaos," uviedla jedna z organizátoriek akcie Paige Nguyenová.



Organizátori počas uplynulých dní na akciu pozývali letákmi rozvešanými po meste. Cena pre víťaza bola 50 dolárov, akcia vyvolala na sociálnych sieťach špekulácie a prejavili o ňu záujem tisíce ľudí.



Skupina sa po opustení parku premiestnila na neďaleké detské ihrisko, kde sa o víťazstvo zabojovalo viac než tucet súťažiacich. Do užšieho výberu postúpili štyria súťažiaci. Tí potom odpovedali na otázky týkajúce sa ich znalostí fracúzštiny, plánov na zlepšenie sveta a romantickými úmyslami s Kylie Jennerovou, s ktorou skutočný Timothée Chalamet údajne tvorí pár.



Víťazom sa stal 21-ročný Miles Mitchell v kostýme z filmu Wonka, ktorý z kufríka do davu rozhadzoval sladkosti.