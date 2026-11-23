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Chaldejský arcibiskup: V Iraku je už asi menej než 200.000 kresťanov
Podľa vatikánskeho dvojtýždenníka La Civiltà Cattolica žilo v Iraku pred americkou inváziou v roku 2003 približne 1,3 až 1,5 milióna kresťanov.
Autor TASR
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Bratislava/Trnava/Arbíl 23. novembra (TASR) – Počet kresťanov v Iraku sa po nástupe takzvaného Islamského štátu (IS) v roku 2014 dramaticky znížil a dnes ich je v krajine pravdepodobne menej ako 200.000. Iracká vláda vyhlásila víťazstvo nad IS koncom roka 2017, avšak ani rodiny, ktoré predtým ušli a následne sa vrátili, pre politické spory nemajú istotu bezpečnej budúcnosti. Pre TASR to povedal chaldejský katolícky arcibiskup irackého Arbílu Bašár Matí Warda.
Iracký arcibiskup prišiel minulý týždeň na Slovensko, v Trnave bol slávnostným kazateľom na omši v rámci tradičnej Trnavskej novény. Trnavská arcidiecéza sa omšou za perzekvovaných kresťanov pripojila k medzinárodnej iniciatíve Červená streda, ktorá upozorňuje na prenasledovanie kresťanov vo svete.
Warda sa v Trnave poďakoval Slovákom za modlitby, finančnú pomoc aj šírenie povedomia o irackých kresťanoch, ako i za prijatie 149 Iračanov v roku 2015. Táto pomoc im podľa jeho slov pomohla zachovať si dôstojné živobytie a po oslobodení od IS sa vrátiť domov.
IS sa začal v Iraku výrazne šíriť v júni 2014, keď dobyl druhé najväčšie mesto Mosul, a masový exodus kresťanov spôsobil v júli a auguste 2014. V Arbíle, hlavnom meste irackého Kurdistanu, evidovali do konca augusta 2014 celkovo 13.200 vysídlených kresťanských rodín z oblastí obsadených IS. Približne 9000 z týchto rodín sa neskôr vrátilo domov, najmenej 2500 odišlo z Iraku úplne a ostatné si vybudovali nový život v Kurdistane, najmä v spomínanom Arbíle. Ten nebol nikdy okupovaný Islamským štátom. Do Mosulu, ktorý IS držal tri roky, sa neskôr vrátilo len málo rodín. „Stále je tam nedôvera,“ vysvetlil arcibiskup.
Podľa vatikánskeho dvojtýždenníka La Civiltà Cattolica žilo v Iraku pred americkou inváziou v roku 2003 približne 1,3 až 1,5 milióna kresťanov. Tvorili vtedy šesť percent celkovej populácie Iraku a patrili k najstarším nepretržite žijúcim kresťanským komunitám na svete. Ako uvádza mimovládna kresťanská organizácia pre ľudské práva so sídlom vo Washingtone International Christian Concern (ICC), po páde režimu Saddáma Husajna v roku 2003 a následkom občianskej vojny a sektárskeho násilia opustila krajinu viac ako polovica kresťanov.
Za veľké chyby niekdajšieho Husajnovho režimu označil arcibiskup Warda vojnu s Iránom v rokoch 1980 – 1988 a inváziu do Kuvajtu v auguste 1990, po ktorej nasledovalo 13 rokov medzinárodných sankcií. Obyvatelia podľa neho trpeli, z Iraku odchádzali kvalifikovaní ľudia a situáciu zhoršovala korupcia. Poznamenáva však, že s inváziou vedenou Spojenými štátmi v roku 2003 a zvrhnutím Husajna prišli heslá o demokracii, no bez znalosti miestnej histórie a kultúry.
Politický proces v krajine označil za naďalej nezrelý. „Pred rokom 2003 sme mali jednu rodinu, ktorá kontrolovala Irak, jeho zdroje a osud. Teraz je to desať či dvanásť rodín,“ povedal.
Budovanie demokracie podľa neho komplikuje aj to, že v regióne má náboženstvo obrovský vplyv na fungovanie spoločnosti. Druhý článok irackej ústavy zakazuje prijať taký zákon, ktorý by odporoval ustanoveniam islamu, avšak zároveň je neprípustné prijať aj zákon, ktorý by bol v rozpore so základnými právami a slobodami. „Tieto dve veci sa naozaj nedajú spojiť,“ konštatoval.
Na otázku možnosti vedenia dialógu s moslimami odpovedal, že sa opiera o islamské texty, názory islamských učencov a historické skúsenosti, aby argumentoval na základe samotnej islamskej tradície, že spolužitie je možné. Upozorňuje, že násilie sa môže obrátiť aj proti skupinám v rámci jedného vierovyznania, ako to bolo medzi sunnitmi a šiítmi v Iraku v rokoch 2004 až 2010. „To, čo sa vtedy dialo, bolo hrozné. Nikto sa k týmto rokom nechce vrátiť,“ povedal.
Za základ spolužitia považuje arcibiskup „dialóg života“, pri ktorom netreba ustupovať z vlastnej viery. Spoločným základom môžu byť podľa neho kvalitné vzdelávanie a zdravotníctvo, poctivosť či boj proti korupcii. S biskupmi iných cirkví pomáhal vysídleným rodinám bez ohľadu na ich náboženskú príslušnosť a v Arbíle založil viacero škôl aj katolícku univerzitu. „Po 1400 rokoch s islamom si myslím, že naozaj môžeme stavať na dialógu života,“ povedal.
Návrat kresťanov do Iraku podľa arcibiskupa závisí od podmienok každej rodiny, ktorá potrebuje pre život najmä bývanie, zamestnanie a stabilný príjem. „Nechcem zo svojich ľudí urobiť žobrákov,“ zdôraznil. Ak sa rodina rozhodne odísť, je podľa neho dôležité, aby cestovala bezpečne a nedostala sa do rúk prevádzačov a iných zločineckých skupín. „Samozrejme, chceme, aby naše rodiny zostali. Ale v konečnom dôsledku je migrácia osobnou voľbou. Je to rozhodnutie, ktoré rešpektujeme,“ doplnil.
Iracký arcibiskup prišiel minulý týždeň na Slovensko, v Trnave bol slávnostným kazateľom na omši v rámci tradičnej Trnavskej novény. Trnavská arcidiecéza sa omšou za perzekvovaných kresťanov pripojila k medzinárodnej iniciatíve Červená streda, ktorá upozorňuje na prenasledovanie kresťanov vo svete.
Warda sa v Trnave poďakoval Slovákom za modlitby, finančnú pomoc aj šírenie povedomia o irackých kresťanoch, ako i za prijatie 149 Iračanov v roku 2015. Táto pomoc im podľa jeho slov pomohla zachovať si dôstojné živobytie a po oslobodení od IS sa vrátiť domov.
IS sa začal v Iraku výrazne šíriť v júni 2014, keď dobyl druhé najväčšie mesto Mosul, a masový exodus kresťanov spôsobil v júli a auguste 2014. V Arbíle, hlavnom meste irackého Kurdistanu, evidovali do konca augusta 2014 celkovo 13.200 vysídlených kresťanských rodín z oblastí obsadených IS. Približne 9000 z týchto rodín sa neskôr vrátilo domov, najmenej 2500 odišlo z Iraku úplne a ostatné si vybudovali nový život v Kurdistane, najmä v spomínanom Arbíle. Ten nebol nikdy okupovaný Islamským štátom. Do Mosulu, ktorý IS držal tri roky, sa neskôr vrátilo len málo rodín. „Stále je tam nedôvera,“ vysvetlil arcibiskup.
Podľa vatikánskeho dvojtýždenníka La Civiltà Cattolica žilo v Iraku pred americkou inváziou v roku 2003 približne 1,3 až 1,5 milióna kresťanov. Tvorili vtedy šesť percent celkovej populácie Iraku a patrili k najstarším nepretržite žijúcim kresťanským komunitám na svete. Ako uvádza mimovládna kresťanská organizácia pre ľudské práva so sídlom vo Washingtone International Christian Concern (ICC), po páde režimu Saddáma Husajna v roku 2003 a následkom občianskej vojny a sektárskeho násilia opustila krajinu viac ako polovica kresťanov.
Za veľké chyby niekdajšieho Husajnovho režimu označil arcibiskup Warda vojnu s Iránom v rokoch 1980 – 1988 a inváziu do Kuvajtu v auguste 1990, po ktorej nasledovalo 13 rokov medzinárodných sankcií. Obyvatelia podľa neho trpeli, z Iraku odchádzali kvalifikovaní ľudia a situáciu zhoršovala korupcia. Poznamenáva však, že s inváziou vedenou Spojenými štátmi v roku 2003 a zvrhnutím Husajna prišli heslá o demokracii, no bez znalosti miestnej histórie a kultúry.
Politický proces v krajine označil za naďalej nezrelý. „Pred rokom 2003 sme mali jednu rodinu, ktorá kontrolovala Irak, jeho zdroje a osud. Teraz je to desať či dvanásť rodín,“ povedal.
Budovanie demokracie podľa neho komplikuje aj to, že v regióne má náboženstvo obrovský vplyv na fungovanie spoločnosti. Druhý článok irackej ústavy zakazuje prijať taký zákon, ktorý by odporoval ustanoveniam islamu, avšak zároveň je neprípustné prijať aj zákon, ktorý by bol v rozpore so základnými právami a slobodami. „Tieto dve veci sa naozaj nedajú spojiť,“ konštatoval.
Na otázku možnosti vedenia dialógu s moslimami odpovedal, že sa opiera o islamské texty, názory islamských učencov a historické skúsenosti, aby argumentoval na základe samotnej islamskej tradície, že spolužitie je možné. Upozorňuje, že násilie sa môže obrátiť aj proti skupinám v rámci jedného vierovyznania, ako to bolo medzi sunnitmi a šiítmi v Iraku v rokoch 2004 až 2010. „To, čo sa vtedy dialo, bolo hrozné. Nikto sa k týmto rokom nechce vrátiť,“ povedal.
Za základ spolužitia považuje arcibiskup „dialóg života“, pri ktorom netreba ustupovať z vlastnej viery. Spoločným základom môžu byť podľa neho kvalitné vzdelávanie a zdravotníctvo, poctivosť či boj proti korupcii. S biskupmi iných cirkví pomáhal vysídleným rodinám bez ohľadu na ich náboženskú príslušnosť a v Arbíle založil viacero škôl aj katolícku univerzitu. „Po 1400 rokoch s islamom si myslím, že naozaj môžeme stavať na dialógu života,“ povedal.
Návrat kresťanov do Iraku podľa arcibiskupa závisí od podmienok každej rodiny, ktorá potrebuje pre život najmä bývanie, zamestnanie a stabilný príjem. „Nechcem zo svojich ľudí urobiť žobrákov,“ zdôraznil. Ak sa rodina rozhodne odísť, je podľa neho dôležité, aby cestovala bezpečne a nedostala sa do rúk prevádzačov a iných zločineckých skupín. „Samozrejme, chceme, aby naše rodiny zostali. Ale v konečnom dôsledku je migrácia osobnou voľbou. Je to rozhodnutie, ktoré rešpektujeme,“ doplnil.