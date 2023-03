Chameneí chce spolupracovať so štátmi, ktoré slepo nenasledujú USA

Mašhad 21. marca (TASR) — Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v utorok vyhlásil, že Irán sa "nehnevá na Európanov" a je pripravený spolupracovať s krajinami, ktoré "slepo nenasledujú" Spojené štáty. Informovala o tom agentúra AFP.



V prejave, prednesenom v pútnickom meste Mašhad v prvý deň perzského nového roka Chameneí odsúdil Spojené štáty a obvinil ich z podnecovania protestného hnutia, ktoré Iránom otriasa od septembra, keď vo väzbe zomrela mladá Kurdka Mahsa Amíníová zadržaná za údajné porušenie pravidiel odievania žien.



"Západ tlačí na to, aby bol Irán izolovaný, ale stal sa pravý opak. Naše vzťahy so Západom sa oslabili, ale naše väzby s Áziou sa o sto percent posilnili," vyhlásil Chameneí. Dodal, že Irán má v pláne aj "budovanie silných vzťahov s Latinskou Amerikou a Afrikou".



"Na Európanov sa však nehneváme a sme pripravení spolupracovať so všetkými európskymi krajinami, ktoré slepo nenasledujú politiku USA," ubezpečil Chameneí.



Agentúra AFP pripomenula, že členské štáty EÚ a Spojené kráľovstvo v uplynulých mesiacoch opakovane odsúdili "zásahy" režimu v Teheráne proti protestom, ktoré sa začali po smrti 22-ročnej iránskej Kurdky. Amíníová zomrela 16. septembra vo väzbe, kde sa ocitla po tom, ako ju zatkla mravnostná polícia.



Podľa úradov boli v súvislosti s týmito protestmi, ktorých počet v posledných týždňoch klesol, zabité stovky ľudí vrátane príslušníkov bezpečnostných síl.



Ajatolláh Chameneí v utorok zopakoval svoj výrok z januára, že úradom sa podarilo "poraziť sprisahanie", ktoré vyvolalo "nepokoje" s účasťou "malého počtu Iráncov". Povedal tiež, že "nepriatelia" Iránu chcú zmeniť režim a zaviesť "klamlivú demokraciu západného typu", aby ovládli krajinu s cieľom drancovať jej zdroje.



Chameneí tiež povedal, že Irán nijako nezasahuje do konfliktu na Ukrajine. Reagoval tak na tvrdenia niektorých krajín, ktoré obviňujú Teherán z podpory Ruska — najmä tým, že mu na útoky na Ukrajine poskytuje bezpilotné lietadlá.



Najvyšší iránsky duchovný v tejto súvislosti deklaroval, že Irán sa nijakým spôsobom nezapojil do vojny, ktorú podľa neho "iniciovali Spojené štáty" a z ktorej najviac profitujú zbrojárske firmy.