Chameneí: Cieľom Izraela vo vojne bolo zvrhnúť iránsky systém

Teherán 16. júla (TASR) - Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v stredu uviedol, že cieľom izraelských útokov počas 12-dňovej vojny s Iránom z minulého mesiaca bolo oslabiť systém islamskej republiky, vyvolať nepokoje a zvrhnúť ho. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Kalkuláciou a plánom agresorov bolo oslabiť systém zameraním sa na určité osobnosti a citlivé centrá v Iráne,“ uviedol Chameneí vo vyjadrení zverejnenom na jeho internetovej stránke. Cieľom podľa neho bolo „vyvolať nepokoje a priviesť ľudí do ulíc, aby zvrhli systém“.



Izrael 13. júna zaútočil na Irán, ktorý útoky opätoval. Počas 12 dní trvajúcej vojny zahynulo v Iráne viac ako 1000 ľudí vrátane vysokopostavených vojenských predstaviteľov a jadrových vedcov. Na izraelskej strane evidujú úrady po útokoch Iránu 28 obetí.



Do vojny sa 22. júna útokom na iránske jadrové zariadenia zapojili aj Spojené štáty - spojenec Izraela. Len dva dni po začiatku vojny sa malo konať šieste kolo jadrových rozhovorov amerických a iránskych predstaviteľov, ktoré sa nakoniec zrušilo. Rokovania sa dosiaľ neobnovili.



Teherán opakovane uviedol, že zostáva otvorený diplomacii za predpokladu, že Spojené štáty poskytnú Iránu záruky, že sa neuchýlia k vojenskej akcii proti islamskej republike.



Iránsky parlament v stredu vo vyhlásení vylúčil obnovenie rokovaní s USA, kým nebudú splnené predbežné podmienky, pričom nešpecifikoval tieto podmienky.



Chameneí uviedol, že iránska diplomacia a armáda by mali v ďalšom postupe uplatňovať „opatrnosť a presnosť“, pričom to bližšie nešpecifikoval.