Chameneí: Irán je víťazom vojny s Izraelom a USA tiež utrpeli porážku

Teherán 26. júna (TASR) - V prvom verejnom vyjadrení od utorkového prímeria, ktoré ukončilo 12-dňovú vojnu medzi Izraelom a Iránom, označil iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí jej výsledok za „víťazstvo“ Teheránu. Ani Spojené štáty svojimi útokmi podľa neho „nič nezískali“ a iránske jadrové zariadenia „významne“ nezasiahli. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a AP.



„Chcem zablahoželať veľkému iránskemu národu... k jeho víťazstvu nad klamlivým sionistickým režimom,“ uvádza sa v písomnom prejave Chameního, ktorý zverejnila tlačová agentúra IRNA. „Sionistický režim sa takmer zrútil a bol rozdrvený pod údermi Iránskej islamskej republiky,“ dodal.



„(Spojené štáty) sa priamo zapojili do vojny v presvedčení, že ich odmietnutie zasiahnuť povedie k úplnému zničeniu sionistického režimu... Z tejto vojny nič nezískali,“ pokračoval Chameneí. Podľa neho Teherán „v odvete uštedril Amerike tvrdú facku“.



Iránsky najvyšší duchovný vodca vyhlásil, že Teherán sa „nikdy nevzdá“ Washingtonu a pohrozil odvetnými útokmi na americké základne, ak naň USA znovu zaútočia. „(Irán) má prístup ku kľúčovým centrám USA v regióne a môže konať, kedykoľvek to bude považovať za potrebné... Ak dôjde k akejkoľvek agresii, nepriateľ určite zaplatí vysokú cenu,“ uviedol Chameneí.



Agentúra AP pripomína, že Chameneí sa od vypuknutia vojny 13. júna ukrýval na tajnom mieste.



Konflikt medzi Iránom a Izraelom vyvolali letecké útoky Tel Avivu s deklarovaným cieľom zabrániť Iránu získať jadrovú zbraň. Teherán odpovedal odvetnou reakciou.



Spojené štáty sa v noci na nedeľu do konfliktu zapojili bombardovaním iránskych jadrových zariadení v Natanze, Fordó a Isfaháne. Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že obe strany pristúpili na prímerie, ktoré po počiatočnej roztržke zatiaľ dodržiavajú.



Trump tvrdí, že nedeľňajší americký letecký útok zničil iránske jadrové kapacity a jadrový program krajiny vrátil „o desaťročia“ späť. Uniknutá správa americkej vojenskej rozviedky, o ktorej v utorok informovala televízia CNN, však uvádza, že útoky USA oddialili iránsky jadrový program nanajvýš o niekoľko mesiacov. Biely dom to poprel.



Chameneí vo štvrtok vyhlásil, že americké útoky „nič významné“ v iránskych jadrových zariadeniach nespôsobili, a Trumpove vyjadrenia označil za „zveličovanie“.