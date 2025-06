Chameneí: Irán neakceptuje „nanútenú vojnu ani mier a nevzdá sa“

Teherán 18. júna (TASR) - Iránska štátna televízia v stredu odvysielala prvý verejný odkaz duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího od začiatku izraelských útokov z 13. júna. Na rozdiel od predchádzajúceho prejavu však Chameneí tentoraz nevystúpil osobne – jeho vyhlásenie prečítal moderátor, zatiaľ čo v pozadí bola ajatolláhova podobizeň. Dôvod absencie priameho vystúpenia nie je známy, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Chameneí vo vyhlásení zdôraznil, že iránsky národ sa „nikdy nepoddá“ zahraničnému tlaku, čím odmietol požiadavku amerického prezidenta Donalda Trumpa na bezpodmienečnú kapituláciu. Spojeným štátom Chameneí adresoval varovanie, že ich účasť na útokoch proti Iránu by im mohla spôsobiť „nenapraviteľné škody“.



Podľa televízie al-Džazíra ajatolláh reagoval aj na slová prezidenta USA Donalda Trumpa a pripomenul, že „tí, ktorí poznajú Irán a jeho dejiny, vedia, že Iránci nereagujú dobre na jazyk vyhrážok“.



Irán podľa neho „rozhodne odmieta“ akúkoľvek „vnútenú vojnu“ aj „vnútený mier“.



Ako pripomenuli viaceré agentúry, Chameneí – najvyšší vodca Iránu od roku 1989 – má rozhodujúce slovo vo väčšine štátnych záležitostí a od prvého televízneho prejavu 13. júna sa verejne k vývoju situácie nevyjadroval.



V podobnom duchu ako Chameneí vystúpil aj hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. V rozhovore pre televíziu al-Džazíra varoval, že „akákoľvek americká intervencia by bola receptom na totálnu vojnu v regióne“.



Túto výhradu ďalej nerozviedol, agentúra AP však pripomenula, že v oblastiach v dosahu iránskych rakiet sú rozmiestnené tisíce amerických vojakov. Spojené štáty už medzičasom pohrozili „masívnou reakciou“ na akýkoľvek útok.



Donald Trump v utorok vyzval Irán na bezpodmienečnú kapituláciu. Uviedol, že USA vedia, kde sa Chameneí skrýva, no „aspoň zatiaľ“ ho nebudú likvidovať. Trump súčasne upozornil, že USA dochádza trpezlivosť. Doplnil, že USA nechcú, aby „rakety dopadali na civilistov alebo na amerických vojakov.“